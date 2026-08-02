Se informa que, según los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se celebró una nueva edición de los sorteos correspondientes al domingo 2 de agosto de 2026. La información del escrutinio ofrecida a continuación se ha extraído de las actas publicadas por el operador y se reproducirá conforme a las comprobaciones oficiales.

Se recuerda que los resultados pueden ser verificados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE; el plazo de canje de los boletos premiados es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11: 03, 05, 07, 14, 22, 29, 31, 33, 36, 39, 42, 45, 46, 58, 63, 66, 68, 70, 72, 81 · Premio Último sorteo del día (12:00).

Triplex de la ONCE: 142 · Premio Último sorteo del día (12:00).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se informa que los números arriba reseñados correspondieron a los sorteos de la fecha indicada. La comprobación de los boletos premiados se deberá efectuar exclusivamente en los canales oficiales: puntos de venta autorizados de la ONCE y la plataforma JuegosONCE. El detalle de las categorías de premio y la determinación de bolsines o cuantías será el que figure en las actas oficiales emitidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se describe de forma general que Super 11 se organiza como un sorteo de numeración múltiple en el que se ofrecen combinaciones consecutivas comunicadas por el operador; Triplex se resuelve mediante la extracción de un número de tres cifras. Las modalidades de apuesta, la posible existencia de multiplicadores y el coste del boleto quedan definidos por la normativa y la oferta comercial publicada por la ONCE para cada edición y punto de venta.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios podrán cobrarse en los puntos habilitados por la ONCE y en sus oficinas, conforme a los procedimientos oficiales. El plazo máximo para el cobro de los premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo (equivalente a tres meses). Se aplicará la normativa fiscal vigente de la Agencia Tributaria; se respetará el umbral exento y, en su caso, se practicarán las retenciones correspondientes según la legislación aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es la entidad responsable de estos sorteos; otras loterías de ámbito nacional son gestionadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se rigen por normativa distinta. Los sorteos señalados se celebraron en la modalidad indicada como último sorteo del día a las 12:00.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para la verificación y la información detallada se proporcionará el siguiente enlace oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).