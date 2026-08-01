Se comunica, por medio de los registros oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el resultado de la nueva edición de la Lotería Nacional celebrada el sábado 1 de agosto de 2026. La información que se publica a continuación ha sido facilitada por SELAE y se reproduce con carácter informativo y administrativo.

El sorteo correspondiente a la fecha indicada se ha celebrado con arreglo al procedimiento habitual de extracción y verificación de boletos y series. La presente nota recoge los datos oficiales disponibles a cierre de publicación.

Combinación y números premiados

Primer premio: 1500000

Segundo premio: –

Reintegros (décimos terminados en): 5, 6, 7

Valor asociado a reintegros (campo oficial): 1500

Escrutinio y categorías de premios de Lotería Nacional

Se indica que el escrutinio oficial contempla, entre otras categorías, primer premio, segundo premio y reintegros. En la presente edición figura el primer premio consignado más arriba; no consta cifra para segundo premio en los datos facilitados. Los reintegros están determinados por la terminación del décimo, conforme a la relación oficial: 5, 6 y 7, con el valor declarado en la información suministrada.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se juega mediante billete fraccionado en décimos. Cada billete incorpora un número de cinco cifras y se emite en series numeradas; los premios pueden corresponder a billete entero, serie o décimo según la tirada. Tradicionalmente, los sorteos de los jueves distribuyen premios de menor cuantía y los de los sábados incluyen los premios mayores, conforme a la programación de SELAE. El coste del boleto se determina por la emisión y se establece en la oferta oficial publicada por SELAE para cada sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán reclamarse en el plazo previsto por la normativa aplicable; se recuerda que, a efectos administrativos, se aplicará un plazo de 90 días naturales para iniciar gestiones de cobro desde el día siguiente al sorteo. Las cantidades superiores al umbral que determina la Agencia Tributaria estarán sujetas a las retenciones vigentes; el umbral exento será el fijado en la normativa fiscal de la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos de Lotería Nacional son gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores de juego en España, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos con reglas y periodicidad propias. La Lotería Nacional se celebra con periodicidad definida en la programación oficial de SELAE, incluyendo sesiones los jueves y los sábados.

Verificación oficial

La comprobación de billetes y la resolución de incidencias se remitirá a los procedimientos de verificación establecidos por SELAE. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)