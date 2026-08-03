Se informa, con base en los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), del resultado correspondiente a la nueva edición del sorteo celebrada el lunes 3 de agosto de 2026. La presente comunicación se realiza con carácter informativo y administrativo sobre los extractos oficiales ofrecidos por el operador.

La presente edición del sorteo quedó registrada en el horario nocturno señalado por la ONCE; los detalles reseñados a continuación han sido extraídos de la relación oficial de números facilitada por la entidad.

Combinación premiada

Super 11: 01, 03, 20, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 48, 54, 56, 60, 61, 65, 67, 71, 73, 82 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Triplex de la ONCE: 212 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se comunica que el escrutinio oficial ha sido realizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los premios objeto de este anuncio deben ser verificados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los premios es de tres meses naturales desde la fecha del sorteo.

Super 11: combinación indicada arriba, último sorteo del día a las 21:15.

Triplex de la ONCE: número indicado arriba, último sorteo del día a las 21:15.

Super 11

Se establece que la combinación ganadora del Super 11 corresponde a los números reseñados. Los beneficiarios podrán confirmar la validez de los boletos y efectuar el cobro conforme a los canales oficiales habilitados por la ONCE, incluidos puntos de venta y la plataforma JuegosONCE, durante el plazo de tres meses naturales desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se indica que el número premiado en el Triplex de la ONCE es el 212, correspondiente al último sorteo del día a las 21:15. La comprobación y el canje deberán realizarse en los mismos términos y plazos indicados para el resto de productos.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que cada modalidad se rige por sus normas específicas de participación y diseño de combinación, establecidas por la ONCE. Las modalidades habituales incluyen apuestas sobre combinaciones numéricas y tiradas concretas; los costes del boleto y modalidades disponibles se encuentran detallados en los documentos y canales oficiales del operador.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros deberán tramitarse en los puntos habilitados o mediante los procedimientos administrativos previstos por la ONCE. El plazo para efectuar el cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se advierte que, conforme a la normativa fiscal vigente, las retenciones se aplicarán cuando proceda, en virtud del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo informado forma parte de la programación ordinaria de la ONCE, que celebra sorteos periódicos en horario establecido. A nivel institucional, la ONCE opera de manera independiente a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), si bien ambos organismos integran el marco regulador del juego en España.

Verificación oficial

La verificación final debe realizarse en la fuente oficial indicada. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)