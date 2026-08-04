Los datos facilitados proceden de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se publican en la presente edición del sorteo correspondiente al martes 4 de agosto de 2026. La información ha sido obtenida de la fuente oficial citada y se ofrece como registro informativo de la nueva celebración del sorteo. Se recuerda la existencia de otros operadores nacionales, entre ellos la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que gestionan distintos productos de juego.

Se consignan a continuación las combinaciones y referencias comunicadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para el citado sorteo.

Super 11: 01, 06, 09, 18, 22, 29, 33, 36, 40, 41, 42, 49, 53, 57, 61, 68, 76, 77, 78, 84 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Triplex de la ONCE: 675 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Eurojackpot (vinculado en venta ONCE): 03, 17, 30, 35, 43 · Premio Soles 01, 12.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Super 11

La combinación comunicada para el Super 11 corresponde al sorteo del martes 4 de agosto de 2026 y será objeto de verificación en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. Los premios asociados a esta combinación deberán comprobarse en los cauces oficiales establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Triplex de la ONCE

El número Triplex señalado para el último sorteo del día (17:00) es el 675. La liquidación de los premios se realizará conforme a las categorías establecidas por la ONCE y podrá ser verificada en los puntos de venta autorizados y en la plataforma oficial JuegosONCE.

Eurojackpot

La combinación de Eurojackpot publicada incluye los números 03, 17, 30, 35 y 43 y los premios denominados Soles 01 y 12, según la comunicación facilitada por la ONCE. Se recomienda la comprobación oficial en los canales autorizados.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica de cada producto se encuentra regulada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las modalidades de apuesta y el coste del boleto varían según el producto y la modalidad seleccionada; las condiciones concretas y las cantidades serán consultadas en puntos de venta autorizados o en la información oficial de JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados dentro del plazo marcado por la normativa de la entidad emisora; se recuerda que el plazo general es de 90 días naturales (tres meses) desde la fecha del sorteo. Las cantidades superiores a los umbrales sujetos a tributación estarán sujetas a las retenciones conforme a la normativa vigente; el umbral exento será el establecido por la Agencia Tributaria en cada ejercicio fiscal.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos gestionados por la ONCE se celebran conforme al calendario y periodicidad publicados por la propia organización. La supervisión administrativa y las condiciones de explotación están reguladas por la normativa aplicable en materia de juegos y loterías, distinta de la que regula los juegos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Verificación oficial

La comprobación definitiva de los resultados deberá realizarse en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para consulta oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Se advierte que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).