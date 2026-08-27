Se informa que el sorteo de la Lotería Nacional previsto para el jueves 27 de agosto de 2026 se celebra hoy. En este momento todavía no se dispone de los números ganadores; la comunicación oficial de los resultados se efectuará una vez concluida la extracción programada. Se recuerda que, hasta la publicación de las actas y listados oficiales por parte de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), no podrán considerarse definitivos los datos circulados por fuentes no oficiales.

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Una vez finalizado el sorteo se podrá comprobar de forma detallada la relación de premios y sus modalidades. Entre los conceptos que serán publicados y que podrán ser verificados se encuentran:

La combinación correspondiente al primer premio y al segundo premio.

La existencia y numeración de reintegros asociados a las series participantes.

Las aproximaciones que se asignen al primer y segundo premio.

Las centenas, terminaciones y cifras que resulten premiadas en las diferentes categorías establecidas.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo se basa en la extracción pública de los números que determinarán las categorías principales de premio. Se procederá a la extracción del número correspondiente al primer premio y del número correspondiente al segundo premio, así como a la determinación de los reintegros. Asimismo, se establecerán las aproximaciones, las centenas y las distintas terminaciones y cifras que configuran las modalidades accesorias de la Lotería Nacional.

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Las modalidades de apuesta se regirán por las normas publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La asignación de premios se realizará conforme a las tablas oficiales de reparto y a la normativa vigente, siendo las series y fracciones las unidades administrativas empleadas para la determinación de cuantías y cobros.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 horas del jueves 27 de agosto de 2026. El seguimiento y la publicación de resultados serán realizados por la entidad gestora del juego y serán accesibles a través de los canales oficiales habilitados. Para la consulta directa del resultado se podrá acceder a la página oficial de la Lotería Nacional:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional

Verificación de los premios

La comprobación de los billetes y décimos premiados deberá efectuarse conforme a las actas y listados que serán publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras la celebración del sorteo. La validación de los premios podrá efectuarse en los puntos de venta autorizados y a través de los canales oficiales indicados por el organismo gestor.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).