La borrasca Leonardo sigue causando estragos en gran parte del país, especialmente en Andalucía y Extremadura, donde autoridades han evacuado a cientos de personas ante el riesgo de inundaciones y desprendimientos, y una mujer permanece desaparecida en Málaga.

En Málaga, la Guardia Civil mantiene la búsqueda de una mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga mientras intentaba rescatar a su perro. El aviso lo dio otra mujer que la acompañaba. El animal fue rescatado, pero la mujer continúa desaparecida, y los equipos de emergencia inspeccionan el río río arriba y río abajo.

En Granada, los 120 vecinos de Dúdar han sido desalojados tras la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse del pantano de Quéntar. Los evacuados pasaron la noche en un hotel de Granada capital, tras haber quedado aislados por la inundación. El Ayuntamiento ha prorrogado medidas de emergencia, incluyendo el cierre de parques, suspensión de actividades no esenciales en instalaciones educativas y deportivas, y el cierre temporal de la Alhambra y el Generalife debido a fuertes rachas de viento.

En Sevilla, 76 vecinos de Écija fueron evacuados ante el peligro de desbordamiento del río Genil. Además, un desprendimiento en la Giralda obligó a acordonar la Plaza Virgen de los Reyes por la caída de una de las jarras de azucenas del campanario, estructuras que datan de 1751.

En Extremadura, las pedanías de La Bazana y Valuengo, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), fueron evacuadas por el riesgo de inundaciones ante un posible aumento súbito del caudal del río Ardila debido a la colmatación de la presa de Valuengo. Más de 725 habitantes se vieron afectados.

La alerta roja se ha desactivado en Andalucía, aunque continúan los avisos por viento y lluvias, mientras que toda España —excepto Cataluña y País Vasco— sigue bajo algún tipo de alerta por el impacto de la borrasca Leonardo. Las precipitaciones se prevén fuertes y persistentes en Galicia, zonas de montaña del centro y sur peninsular, así como en el entorno del Estrecho, con acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El temporal ha causado más de 150 carreteras cortadas, tres de ellas de la red principal (M-14 en Madrid, A-44 en Jaén y A-48 en Cádiz), además de afectaciones en 36 vías por nieve, y restricciones en el tráfico ferroviario, incluyendo suspensiones y servicios alternativos en Galicia, Andalucía y Cataluña.

Las autoridades insisten en extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante el avance de la borrasca Leonardo, que continúa dejando fuertes lluvias, viento y olas de hasta 10 metros en zonas costeras.