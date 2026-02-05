La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha confirmado que el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez, actualmente en prisión preventiva, habría colaborado en la introducción de 37 contenedores marítimos con un total de 58.499 kilos de cocaína en España, un alijo cuyo valor en el mercado superaría los 2.000 millones de euros.

Según un informe remitido en diciembre pasado a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EFE, la investigación se basa en el análisis del teléfono móvil del inspector, donde mantenía registros actualizados de las operaciones de narcotráfico. Entre ellos, destaca una nota fechada como «8 jun 24», que vincularía directamente los contenedores de droga con cantidades de dinero. La última actualización de esta nota se realizó el 25 de octubre de 2024, doce días antes de su detención.

El informe de Asuntos Internos subraya que la organización logró introducir de manera continuada “elevadísimas cantidades” de cocaína en España. La cifra de 58.499 kilos no incluye otros dos contenedores previamente intervenidos: uno con 1.605 kilos incautado en mayo de 2021 y otro con 13 toneladas intervenido en octubre de 2024 en el Puerto de Algeciras, el mayor alijo de cocaína registrado en la historia del país. Precisamente este último caso llevó a la detención de Sánchez, a quien se le hallaron 20 millones de euros escondidos en un hueco de una pared.

El informe también analiza la relación del exinspector con Ignacio Torán, uno de los principales implicados, cuya actuación evidenciaría liderazgo en la organización y “una espectacular capacidad económica” que habría facilitado la captación de Sánchez. Según Asuntos Internos, el exjefe de la UDEF recibía pagos correlativos por su colaboración con la red de narcotráfico. Torán permanece en libertad provisional tras un error procesal del juez Francisco de Jorge.

En esta misma investigación ha declarado Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI, quien ha quedado en libertad provisional bajo fianza e investigado por presunto blanqueo de capitales.

Los agentes han encontrado chats entre Sánchez y Torán que vincularían directamente al exinspector con el contenedor de 13 toneladas de cocaína de Algeciras y aportarían información sobre los superiores o contactos paralelos de la organización en el tráfico transnacional de drogas. Entre las comunicaciones halladas, Sánchez informaba a la red sobre investigaciones policiales relacionadas con estas operaciones.

Este caso, que combina tráfico internacional de drogas y corrupción policial, se perfila como uno de los más graves de la historia reciente en España.