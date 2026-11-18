La Comisión Europea mantiene bajo examen los fondos comunitarios destinados a los sistemas de protección de las víctimas de violencia contra las mujeres en España. Bruselas está evaluando la séptima solicitud de pago del Plan de Recuperación presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 30 de septiembre. Entre los objetivos que debe validar se encuentra el hito 472, relativo a las inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las mujeres.

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El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha señalado en una respuesta parlamentaria del 16 de noviembre que la Comisión podría reclamar documentación adicional a las autoridades españolas si las pruebas aportadas no son suficientes para acreditar que se han cumplido los compromisos adquiridos.

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Investigación sobre las pulseras antimaltrato

La respuesta de Dombrovskis llega después de que la Fiscalía Europea haya iniciado una investigación sobre los fondos comunitarios destinados a las pulseras antimaltrato. Este asunto se presenta en un momento delicado para el Ministerio de Igualdad, debido a los problemas técnicos detectados en el sistema Cometa, encargado de gestionar estos dispositivos.

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La Comisión no ha emitido aún una conclusión desfavorable para España ni ha confirmado la apertura de un expediente específico por las deficiencias de las pulseras. Sin embargo, el cumplimiento del objetivo vinculado a estas inversiones todavía está pendiente de evaluación.

Deficiencias en el sistema Cometa

El sistema Cometa, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha estado en el centro de la polémica por sus deficiencias técnicas. Estos problemas afectaron a la información sobre los movimientos de agresores que llevaban dispositivos telemáticos de control, impidiendo a las autoridades judiciales acceder durante meses a, al menos, 123 registros. Esta situación tuvo consecuencias en procedimientos judiciales relacionados con el incumplimiento de órdenes de alejamiento.

La eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estaràs, trasladó estas circunstancias a la Comisión en su pregunta parlamentaria. Recordó que Bruselas ya había reconocido el pasado 30 de enero que estaba al corriente de los problemas del sistema de pulseras encargado por Igualdad. También mencionó las conclusiones del Tribunal de Cuentas español, que en septiembre señaló la existencia de «graves deficiencias» en el sistema.

La cuestión de fondo es si las inversiones financiadas con dinero europeo han cumplido realmente los objetivos para los que fueron aprobadas. El hito 472 no se refiere exclusivamente a los dispositivos telemáticos, sino también a las inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres.