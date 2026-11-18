La demanda de filiación interpuesta contra el expresidente del Gobierno Felipe González ha entrado en una etapa determinante después de que la Fiscalía Provincial de Madrid se haya personado en el procedimiento y haya pedido la práctica anticipada de la prueba pericial biológica. El ministerio público solicita que este examen de ADN sea llevado a cabo por el Instituto Nacional de Toxicología al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiendo de que una negativa injustificada a someterse a la prueba podría permitir al juez declarar la paternidad reclamada si existen otros indicios.

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El papel de la Fiscalía Provincial de Madrid y el alcance legal de la prueba biológica

En el marco de este procedimiento judicial, que se tramita como juicio verbal tras ser admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid —una admisión que no prejuzga el resultado final del litigio—, la Fiscalía Provincial de Madrid ha optado por no pronunciarse sobre el fondo del asunto y remitirse directamente al resultado que arroje la prueba pericial biológica. No obstante, en su escrito, el ministerio público apercibe formalmente a las partes de las consecuencias jurídicas derivadas de una eventual oposición a realizar el análisis.

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De conformidad con lo establecido en el artículo 767.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina del Tribunal Constitucional, una negativa injustificada a someterse a la prueba de ADN solicitada puede facultar al órgano judicial para declarar la filiación reclamada, siempre y cuando concurran otros indicios que respalden la pretensión de la parte demandante.

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El origen de la demanda de filiación y el relato de la relación entre 1976 y 1984

El procedimiento judicial tiene su origen en la demanda de filiación presentada por Natalie Vasallo Martínez, nacida el 8 de diciembre de 1984 en Madrid, quien solicita que se declare a Felipe González como su padre biológico. De manera paralela, la demandante interesa que se impugne la paternidad que figura inscrita actualmente en el Registro Civil a favor de Giovanni Maria Vasallo, exmarido de su madre y cuyo paradero se desconoce desde hace aproximadamente veinte años.

Según el relato expuesto en el escrito de demanda, la madre de Natalie, Cyntia Martínez Rittier, conocida como Lupe, desempeñaba funciones como secretaria del general Omar Torrijos cuando conoció a Felipe González en Panamá en el año 1976, con motivo de una visita efectuada por el entonces dirigente del PSOE cuando la formación todavía se encontraba en la clandestinidad. Siempre según la versión recogida en la demanda, aquel contacto inicial derivado en amistad dio paso a una relación sentimental que se prolongó durante unos diez años —estando ambos casados con otras personas— y que coincidió temporalmente con el periodo de concepción de la demandante.

Tras el fallecimiento del general Torrijos en un accidente de aviación ocurrido en 1981, Cyntia Martínez Rittier se trasladó a España en 1982 y comenzó a trabajar como secretaria de Enrique Sarasola, amigo del dirigente socialista. El texto judicial alega que los encuentros entre ambos se organizaban mediante secretarias y un chófer, y sostiene que llegaron a realizar viajes juntos.

Indicios documentales presentados y la defensa jurídica de ambas partes

Para sustentar su reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid, Natalie Vasallo Martínez aporta diversos indicios de carácter documental. Entre ellos figuran fotografías de la época —algunas de ellas dedicadas por el propio Felipe González—, cartas manuscritas, correspondencia y recortes de prensa correspondientes a mediados de la década de los noventa, incluyendo una portada de la revista «Tribuna» del año 1995 y un artículo publicado en junio de ese mismo año sobre una posible hija del expresidente con la secretaria de Sarasola. Asimismo, el escrito recuerda que ya en 1995 José María Ruiz Mateos señaló públicamente la existencia de una presunta hija extramatrimonial del líder socialista, proponiéndose además la declaración de testigos entre los que se encuentran la madre de la demandante, una tía y una amiga.

Por su parte, Felipe González ya se ha personado en la causa judicial y dispone de plazo hasta el próximo 28 de noviembre para formular su contestación a la demanda. Para asumir su representación y defensa jurídica, el expresidente ha fichado a Isabel Winkels, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid y especialista en Derecho de Familia. Mientras el entorno del exmandatario niega rotundamente los hechos expuestos en la demanda, el abogado de la demandante, Alejandro Herrezuelo, sostiene lo contrario al afirmar que «él sabe que ella existe», asegurando además que Natalie Vasallo Martínez no persigue ningún beneficio económico, sino únicamente el reconocimiento de su apellido.