Rodalies ha informado que este miércoles pueden producirse alteraciones en los horarios de los trenes debido a la huelga convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif, ya que no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos. En un mensaje difundido en X se señala que “los trenes no están prestando el servicio programado” y se recomienda a los usuarios que busquen medios alternativos de transporte. Además, se prevén incidencias, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. El servicio interurbano de autobuses ha sido reforzado para mitigar las consecuencias de la huelga.

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Servicios mínimos decretados para Rodalies durante la huelga

La Generalitat de Cataluña ha establecido unos servicios mínimos para los paros convocados en el sector ferroviario que afectan a Rodalies. Se garantiza que los trenes circularán al 66 % de la frecuencia habitual durante las horas punta —de 6:00 a 9:30 y de 17:00 a 20:30— y al 33 % en el resto de la jornada. Estas medidas fueron fijadas ante la huelga total del transporte ferroviario convocada por distintos sindicatos como Semaf, CCOO y UGT.

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Origen del conflicto y antecedentes en seguridad ferroviaria

La huelga ha sido convocada en demanda de un refuerzo estructural de la seguridad en la red ferroviaria, tras los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba). Los sindicatos reclaman avances concretos en los protocolos de seguridad, plantillas de mantenimiento e inversión, pues consideran que los compromisos adquiridos previamente por Renfe, Adif y el Gobierno no se han cumplido. A pesar de un decreto ley adoptado por el Ejecutivo para mejorar la seguridad, los principales sindicatos mantienen la convocatoria de las jornadas de huelga previstas.

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