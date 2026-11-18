España ha experimentado un significativo aumento en las llegadas irregulares de migrantes en 2026, alcanzando un total de 44.238 personas entre el 1 de enero y el 15 de noviembre. Esta cifra representa un incremento del 39,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 31.742 llegadas. Este aumento de 12.496 personas pone de relieve los desafíos que enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de las fronteras.

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El Ministerio del Interior ha indicado que la mayoría de las llegadas se han producido por vía marítima, con 39.445 inmigrantes alcanzando las costas españolas, un 39,1% más que en 2025. El número de embarcaciones también ha aumentado ligeramente, de 1.121 a 1.154, lo que sugiere que el número de personas por embarcación ha crecido considerablemente.

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Canarias, foco principal del incremento

El archipiélago canario ha sido el principal receptor de este aumento migratorio. Hasta el 15 de noviembre, 24.364 inmigrantes habían llegado a las islas, un 65,9% más que en 2025, cuando se registraron 14.690 llegadas. En total, 266 embarcaciones han alcanzado las costas canarias, 30 más que el año anterior. La situación se ha intensificado especialmente en noviembre, con 11.037 personas llegando en los primeros quince días del mes.

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La isla de El Hierro, con poco más de 12.000 habitantes, ha sido uno de los puntos más afectados, recibiendo miles de personas en un corto periodo. Durante un solo fin de semana, Canarias registró la llegada de 1.580 personas en quince embarcaciones, lo que ha sobrecargado los servicios de acogida y asistencia.

Reacciones y medidas del Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado al Gobierno central una respuesta más contundente ante la crisis. En una reciente reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, Clavijo pidió a Pedro Sánchez la activación de mecanismos europeos y criticó la falta de previsión ante el repunte migratorio. El Ejecutivo ha anunciado la asignación de cinco millones de euros adicionales para reforzar la atención sanitaria y mitigar el impacto socioeconómico en El Hierro, sumándose a los 15,18 millones comprometidos anteriormente.

A pesar de los compromisos económicos, Clavijo ha señalado que estos aún no se han materializado en recursos efectivos para el Gobierno autonómico. La crisis migratoria también tiene una dimensión humanitaria significativa. Según el informe de Caminando Fronteras, en los primeros cinco meses de 2026, 1.317 personas fallecieron o desaparecieron en rutas migratorias, incluyendo 142 mujeres y 129 menores. Además, se reportó la desaparición de 27 embarcaciones con todos sus ocupantes.