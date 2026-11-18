Más de 9 millones de pensionistas en España recibirán en los próximos días la esperada paga extra de Navidad. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) suele abonar esta paga con motivo de las festividades navideñas. En la última semana de noviembre, los bancos españoles se adelantarán a la Administración y efectuarán el ingreso de esta nómina doble que alegrará el día a millones de españoles.

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La paga extra de Navidad se destina a aquellos que reciben mensualmente una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares. Este año, tras un gasto histórico de 14.540 millones de euros en octubre, la hucha de las pensiones se prepara para uno de los desembolsos más importantes de la historia de la Seguridad Social.

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Funcionamiento de la paga extra de Navidad

Según la Ley de la Seguridad Social, las pensiones se pagan en 14 plazos al año, que corresponden a una nómina mensual más dos pagos adicionales. Estos pagos adicionales se abonan junto con las nóminas de junio y noviembre y son por el mismo importe que la nómina mensual ordinaria.

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La Tesorería General de la Seguridad Social suele efectuar el pago de las pensiones en los primeros cuatro días del mes posterior. Sin embargo, es una práctica habitual de los bancos adelantarse a la TGSS y abonar el pago a los pensionistas que tengan la nómina domiciliada en su entidad. Por ello, los bancos se adelantan a los últimos días del mes para facilitar a los pensionistas afrontar los gastos adicionales de estas fechas.

Pensionistas sin paga extra de Navidad

A pesar de que más de 9 millones de pensionistas tienen derecho por ley a la paga extra de Navidad, hay un grupo que no recibirá este abono doble en noviembre. Este grupo incluye a aquellos con pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, quienes tienen las pagas extras de junio y noviembre prorrateadas a lo largo de los 12 meses del año.