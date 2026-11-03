El Cádiz – Oviedo se juega el sábado 7 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Cádiz – Oviedo

Cádiz – Oviedo Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: JP Financial Estadio (Cadiz)

El Cádiz se enfrenta al Oviedo en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion en el JP Financial Estadio. El equipo local, actualmente en la 19ª posición, suma 10 puntos tras 12 partidos, con un balance de 15 goles a favor y 16 en contra. En sus últimos cinco encuentros, ha conseguido 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Oviedo ocupa la 9ª plaza con 18 puntos, habiendo anotado 17 goles y recibido 15. En sus últimos cinco partidos, el equipo ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Cádiz: 19º con 10 puntos en 12 partidos (15 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-D-D-V)

Oviedo: 9º con 18 puntos en 12 partidos (17 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-E-V-V-D)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.