El Cádiz – Oviedo se juega el sábado 7 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Cádiz – Oviedo

Cádiz – Oviedo Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: JP Financial Estadio (Cadiz)

El Cádiz recibirá al Oviedo en el JP Financial Estadio en el marco de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El equipo local se encuentra en la 19ª posición con 10 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 15 goles y encajado 16. En sus últimos cinco encuentros, el Cádiz ha logrado 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Oviedo ocupa el 9º lugar con 18 puntos, con un balance de 17 goles a favor y 15 en contra. En sus últimas cinco jornadas, el equipo visitante ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Cádiz: 19º con 10 puntos en 12 partidos (15 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-D-D-V)

Oviedo: 9º con 18 puntos en 12 partidos (17 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-E-V-V-D)

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