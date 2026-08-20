El Estadio Metropolitano ha sido escenario de un homenaje a los futbolistas campeones del mundo con la selección española durante los prolegómenos del encuentro inaugural de la temporada entre el Atlético de Madrid y el Málaga. El feudo rojiblanco acogió un despliegue con la bandera de España, un pasillo de honor con la presencia de la Copa del Mundo y el reconocimiento de la afición en un acto que contó con la asistencia del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y del exdelantero David Villa.

Un mes después de que el combinado nacional lograra la consecución de la segunda estrella de su historia en Nueva Jersey, tomando el relevo de la gesta alcanzada en Johannesburgo donde Ferran Torres sucedió el legado de Andrés Iniesta, los reconocimientos por el título mundial continúan sucediéndose. En esta ocasión, la conmemoración ha tenido lugar en el Estadio Metropolitano coincidiendo con el partido inaugural de la temporada que enfrentaba al Atlético de Madrid frente al Málaga.

El inicio del encuentro estuvo marcado por un protocolo especial de homenaje. La megafonía del recinto deportivo sustituyó el habitual tema Thunderstruck de la banda AC/DC por los acordes del himno de España, al tiempo que los videomarcadores del estadio mostraron de forma permanente la leyenda «Campeones del Mundo 2026». De forma paralela, en la grada del fondo sur se desplegó una pancarta con el lema: «España tiene dos estrellas, nosotros tenemos cuatro. Enhorabuena, campeones», en referencia directa a los cuatro futbolistas de la plantilla colchonera que formaron parte de la convocatoria internacional: Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena.

Pasillo de honor y presencia institucional

El momento central del acto protocolario se produjo cuando los jugadores del Atlético de Madrid y del Málaga formaron un pasillo de honor conjunto sobre el terreno de juego. Por él desfilaron los cuatro internacionales internacionales hasta alcanzar el centro del campo, punto en el que se encontraba expuesto el trofeo de la Copa del Mundo. La encarga de presentar el galardón ante el público asistente correspondió a David Villa, integrante de la primera generación de futbolistas españoles que se proclamó campeona del mundo.

El desarrollo del homenaje fue seguido desde el palco de honor del Estadio Metropolitano por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, artífice técnico de la consecución del campeonato, quien presenció los actos situado junto al presidente de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo.

Durante el transcurso de la conmemoración, la afición presente en las gradas dedicó cánticos del emblemático «Luis Aragonés, Luis Aragonés», en recuerdo de quien fuera seleccionador nacional en la conquista de la Eurocopa de 2008. El homenaje concluyó con la ovación del público del Metropolitano a los futbolistas reconocidos antes de dar comienzo al choque liguero.