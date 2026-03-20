El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado con rotundidad que la falta de acuerdos en las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León es atribuible al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según Garriga, estos obstáculos han complicado el proceso de conformación de gobiernos en estas regiones tras las recientes elecciones autonómicas.

Durante una rueda de prensa en Barcelona, Garriga criticó tanto a Feijóo como a su secretario general, Miguel Tellado, señalando que ambos han estado «torpedeando» las negociaciones vitales para alcanzar pactos entre su partido y el PP. «Cada vez que intentamos avanzar, ellos nos ponen la zancadilla», expresó el líder de Vox, refiriéndose a la complejidad de las negociaciones que buscan modificar las políticas actuales en las comunidades implicadas.

A pesar de la tensión con la dirección nacional del PP, Garriga destacó la buena disposición de los equipos regionales del partido para continuar con las conversaciones. Subrayó que, aunque enfrentan dificultades, se encuentran en una etapa constructiva que busca acuerdos sobre políticas concretas.

Por su parte, Feijóo ha instado a Vox a «aclararse» y a llegar a un pacto para la formación de los gobiernos autonómicos antes de que finalice mayo. «No podemos afrontar las próximas elecciones sin tener una solución clara», indicó el líder popular, enfatizando la necesidad de unidad y decisiones rápidas.

En Aragón, Alejandro Nolasco, candidato de Vox, hizo hincapié en que cualquier contacto debe realizarse con discreción y responsabilidad. Aseguró que las futuras negociaciones entre su partido y el PP se centrarán en políticas específicas, como la reducción de impuestos y mejoras en vivienda, sugiriendo que la voluntad del PP de pactar determinará el éxito de estos intentos.

Cabe destacar que la próxima semana, el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comenzará su ronda de contactos para la formación de gobierno tras haber obtenido 33 diputados en las elecciones, superando al PSOE. Mañueco se reunirá inicialmente con Carlos Pollán, candidato de Vox, lo que representa un paso significativo en el proceso de diálogo.

Vox ha definido su estrategia de negociación como un enfoque medida a medida, estableciendo plazos concretos antes de abordar el reparto de cargos en los gobiernos autonómicos. Esta metodología es clave para encontrar puntos en común que favorezcan una colaboración efectiva.

En medio de tensiones internas dentro de Vox, Garriga también respondió a las acusaciones de Javier Ortega Smith, exsecretario general del partido, quien ha solicitado un congreso extraordinario y arremetió contra la actual dirección. En respuesta, Garriga defendió la transparencia de la contabilidad del partido, afirmando que cualquier afiliado tiene acceso a la información financiera y que no hay ningún secreto que justifique las críticas de Ortega Smith.