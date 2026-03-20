El Mundial de Motociclismo regresa tras más de dos décadas al histórico trazado de Goiania con Pedro Acosta como líder sólido y el esperado regreso del «modo Martinator» a lomos de la Aprilia

El Campeonato del Mundo de MotoGP retoma su actividad este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Brasil, una cita que supone el regreso de la competición al país sudamericano tras más de veinte años de ausencia. El Autódromo Ayrton Senna, en el circuito de Goiania, se convierte en el epicentro del motociclismo mundial en una temporada 2026 que ha comenzado con una intensidad inusual y un claro protagonismo español.

Pedro Acosta llega a Brasil consolidado como la gran realidad de la categoría reina. Tras un fin de semana de dominio absoluto en Tailandia, el piloto del Red Bull KTM Factory Racing lidera la clasificación general, marcando un hito para la factoría austriaca. El «Tiburón de Mazarrón» afronta este nuevo reto con la madurez necesaria para defender su posición de privilegio ante rivales de la talla de Marco Bezzecchi, quien recientemente recortó distancias en la lucha por el título tras su victoria en la última cita.

El regreso de Jorge Martín y el desafío de Márquez

La parrilla celebra también el retorno competitivo de Jorge Martín. Tras un año marcado por las lesiones, el madrileño ha demostrado en el arranque de 2026 que su adaptación a la Aprilia RS-GP26 progresa adecuadamente, situando a la marca de Noale en la lucha por los puestos de honor. Por su parte, Marc Márquez llega a Goiania con la firme intención de resarcirse tras el infortunio sufrido en la carrera dominical anterior, donde un pinchazo le privó de sumar puntos. El piloto de Cervera busca en territorio brasileño su primera victoria en carrera larga con Ducati.

Horarios del Gran Premio de Brasil 2026

La actividad en pista comienza este viernes con las primeras sesiones de entrenamientos libres y el decisivo Practice de la tarde, que determinará el acceso directo a la Q2 del sábado.

Viernes, 20 de marzo:

MotoGP | FP1: 15:20 horas.

15:20 horas. MotoGP | Practice: 18:15 horas.

18:15 horas. Moto2 | FP1: 14:15 horas.

14:15 horas. Moto3 | FP1: 13:15 horas.

Sábado, 21 de marzo:

MotoGP | FP2: 14:10 horas.

14:10 horas. MotoGP | Q1: 14:50 horas.

14:50 horas. MotoGP | Q2: 15:15 horas.

15:15 horas. MotoGP | Sprint (15 vueltas): 19:00 horas.

Domingo, 22 de marzo:

MotoGP | Warm Up: 13:40 horas.

13:40 horas. Moto3 | Carrera: 16:00 horas.

Dónde ver MotoGP en directo en España

Toda la acción del Gran Premio de Brasil podrá seguirse en directo a través de DAZN, plataforma que ostenta los derechos de emisión en España. Asimismo, los abonados a Movistar+ podrán acceder a la señal a través del canal habilitado por DAZN en su dial. Como alternativa, el campeonato ofrece su plataforma oficial, el VideoPass, para seguir cada sesión de forma íntegra y bajo demanda.