La categoría de plata del fútbol español afronta una nueva entrega del campeonato con once encuentros de máxima rivalidad que se disputarán entre el viernes 20 y el lunes 23 de marzo.

La Segunda División entra en una fase determinante de la temporada con la celebración de la jornada 31. El calendario de esta jornada, marcado por la igualdad característica de la categoría, ofrecerá duelos directos por los objetivos de ascenso y permanencia, comenzando este viernes en El Alcoraz y concluyendo el próximo lunes en el SkyFi Castalia.

Un inicio marcado por el duelo en Huesca y el fútbol del sábado

La actividad competitiva arranca este viernes, 20 de marzo, a las 20:30 horas con el enfrentamiento entre el Huesca y el Almería. Un duelo que abrirá paso a una jornada de sábado, 21 de marzo, con una agenda particularmente intensa para los aficionados.

La sesión sabatina comenzará a las 14:00 horas con el Leganés recibiendo al Ceuta en el Estadio Municipal de Butarque. A continuación, a las 16:15 horas, se disputarán dos encuentros de forma simultánea: el FC Andorra se medirá al Eibar en el Principado, mientras que el Racing se enfrentará al Albacete en los Campos de Sport de El Sardinero.

El tramo final del sábado contará con dos citas de gran calado histórico. A las 18:30 horas, el Cádiz y el Málaga protagonizarán un duelo andaluz de alta tensión, dejando para las 21:00 horas el choque entre el Deportivo de La Coruña y el Zaragoza en el Estadio de Riazor.

La jornada dominical y el cierre del lunes

El domingo, 22 de marzo, el fútbol comenzará a las 14:00 horas con el Burgos frente al Córdoba en El Plantío. A las 16:15 horas llegará un nuevo turno doble: el Mirandés recibirá al Valladolid en Anduva, mientras que la Real Sociedad B jugará ante el Granada.

La tarde del domingo se cerrará a las 18:30 horas con el desplazamiento del Sporting de Gijón a territorio insular para medirse a Las Palmas. Finalmente, la trigésimo primera jornada bajará el telón el lunes, 23 de marzo, a las 20:30 horas con el partido entre el Castellón y la Cultural Leonesa.

Listado de partidos por días y horas para la jornada 31

A continuación, se presenta la relación de horarios para facilitar la localización de cada encuentro de la categoría:

Viernes, 20 de marzo de 2026

20:30 | Huesca – Almería

Sábado, 21 de marzo de 2026

14:00 | Leganés – Ceuta

| Leganés – Ceuta 16:15 | FC Andorra – Eibar

| FC Andorra – Eibar 16:15 | Racing – Albacete

| Racing – Albacete 18:30 | Cádiz – Málaga

| Cádiz – Málaga 21:00 | Deportivo – Zaragoza

Domingo, 22 de marzo de 2026

14:00 | Burgos – Córdoba

| Burgos – Córdoba 16:15 | Mirandés – Valladolid

| Mirandés – Valladolid 16:15 | Real Sociedad B – Granada

| Real Sociedad B – Granada 18:30 | Las Palmas – Sporting

Lunes, 23 de marzo de 2026