La estabilidad de los últimos días tiene fecha de caducidad en España. Tras un arranque de semana marcado todavía por el tiempo tranquilo en buena parte del país, los modelos meteorológicos y la previsión oficial apuntan a un giro acusado a partir del martes y, sobre todo, del miércoles, con la posible formación de una DANA que podría dejar lluvias localmente intensas en varias comunidades. AEMET prevé aún este lunes una situación estable en gran parte del territorio, aunque ya avisa del acercamiento de frentes atlánticos y de un aumento de la nubosidad en el oeste peninsular.

El escenario que se vigila para mediados de semana pasa por el descolgamiento de una vaguada que podría acabar aislándose y convertirse en una DANA. Ese embolsamiento de aire frío en altura abriría la puerta a un episodio de chubascos, tormentas y precipitaciones más abundantes, especialmente en el cuadrante suroccidental y, según evolucione su posición final, también en Canarias.

AEMET mantiene la prudencia, pero confirma un cambio de patrón

La previsión oficial de AEMET para este lunes sigue hablando de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España, aunque con un cambio de tendencia al final del día por la llegada de frentes atlánticos y aire más inestable desde el oeste. En paralelo, la predicción para Andalucía recoge ya rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y una evolución que anticipa un ambiente más variable en las próximas jornadas.

Donde sí hay más incertidumbre es en la colocación exacta de la DANA. Algunos escenarios la sitúan frente a Portugal o entre el Golfo de Cádiz y Canarias, lo que modificaría de forma notable el reparto de lluvias más intensas. Por eso, a día de hoy, los acumulados más altos deben leerse como una previsión sujeta a actualización, no como un dato cerrado.

Las zonas con más opciones de recibir lluvias fuertes

Con los mapas actuales, las áreas más vigiladas son Cádiz, Sevilla, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el interior de Galicia y la mitad sur de Castilla y León. Según los escenarios recogidos por varios servicios meteorológicos, el miércoles podría formarse una franja de precipitaciones moderadas o fuertes cruzando parte de Andalucía y Extremadura. En ese contexto, Cádiz y Sevilla aparecen entre las provincias con mayor potencial de acumulación, con registros que podrían acercarse a los 50 litros por metro cuadrado en 24 horas si el escenario se confirma.

También el centro de Extremadura figura entre las zonas a seguir de cerca, con posibles acumulados de 40 a 45 litros por metro cuadrado en una jornada, mientras que en puntos del oeste peninsular las lluvias podrían empezar a ganar presencia desde el martes.

Canarias, pendiente del desplazamiento final de la DANA

Otro de los territorios que mira al cielo con atención es Canarias. La posición definitiva de la bolsa de aire frío será clave, pero ya hay medios y pronósticos regionales que apuntan a un nuevo cambio de tiempo en el archipiélago, con más nubosidad, descenso de temperaturas, lluvias en varias islas y rachas de viento fuertes durante la semana. Cadena SER Canarias, citando a AEMET, habla de precipitaciones desde este lunes por la tarde y de un episodio que podría prolongarse varios días.

Además, otras informaciones meteorológicas regionales apuntan a que, si la DANA termina acercándose más al entorno canario, el archipiélago podría volver a quedar bajo un tiempo más adverso, especialmente en las islas de mayor relieve y en las vertientes más expuestas.

Del calor a las tormentas en apenas 48 horas

El posible episodio llama la atención porque llega después de varios días con temperaturas altas para la época en muchas zonas de España. Ese contraste entre ambiente casi veraniego y entrada de aire frío en altura es precisamente uno de los ingredientes que puede favorecer la aparición de tormentas más activas, con chubascos localmente intensos allí donde la inestabilidad logre organizarse mejor.

En resumen, España encara una semana de transición meteorológica: lunes aún estable, martes más revuelto en el oeste y miércoles con riesgo claro de empeoramiento en varias comunidades. La clave estará en la trayectoria final de la DANA, que determinará si las lluvias más importantes se concentran en el suroeste peninsular, avanzan hacia otras zonas o terminan ganando protagonismo en Canarias.