Con el inicio de 2026, los contribuyentes españoles comienzan a preparar la próxima campaña de la Renta 2025, que promete ser especialmente digital. Mientras Hacienda todavía tiene pendiente el pago de devoluciones a casi 390.000 ciudadanos del ejercicio anterior, el calendario para este año ya está definido y trae consigo deducciones autonómicas muy atractivas que suelen pasar desapercibidas.

Fechas clave de la Campaña de la Renta 2025-2026

El proceso para rendir cuentas con la Agencia Tributaria se extenderá desde abril hasta junio de este año:

• 8 de abril: Apertura de la campaña. Inicio de la presentación exclusivamente por internet (Renta Web y App).

• 6 de mayo: Inicio de la atención por teléfono (con cita previa desde el 29 de abril).

• 1 de junio: Inicio de la atención presencial en oficinas (con cita previa desde el 29 de mayo).

• 30 de junio: Fecha límite para presentar la declaración.

Tres deducciones que probablemente no conocías

Más allá de los clásicos gastos por vivienda o familia, existen beneficios fiscales ligados a la tecnología, la salud y la movilidad que dependen de la comunidad autónoma donde residas:

1. Tecnología para jóvenes (Asturias)

Los contribuyentes menores de 35 años residentes en el Principado de Asturias pueden aplicarse deducciones por gastos vitales de hasta 2.500 euros. Lo más llamativo es que este concepto permite incluir la compra de dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles o un ordenador, siempre que se cumplan los requisitos de renta y edad.

2. Gimnasio y Salud Mental (C. Valenciana y La Rioja)

Estas comunidades han decidido premiar la inversión en bienestar. Es posible deducir gastos relacionados con la práctica deportiva (cuotas de gimnasio) y, de forma muy relevante, los gastos derivados de la asistencia a profesionales de la salud mental (psicólogos). Se trata de un alivio fiscal para quienes invierten en su salud emocional y física.

3. Movilidad sostenible: Bicicletas y Patinetes (C. Valenciana y La Rioja)

Fomentar el transporte alternativo también tiene premio fiscal. Los residentes de estas dos regiones pueden deducir parte de la inversión realizada en la compra de bicicletas (tanto eléctricas como convencionales) y patinetes eléctricos, contribuyendo así a reducir la huella de carbono y el gasto en combustible.

¿Por qué son importantes estas deducciones?

Según los expertos de portales como TaxDown o TaxingPlanner, estas deducciones pueden marcar la diferencia entre que el resultado de la declaración salga «a pagar» o «a devolver». Además de estas tres, existen multitud de beneficios por nacimiento, gastos educativos, alquiler, discapacidad o hipotecas antiguas que varían enormemente entre regiones.

Consejo: Antes de confirmar el borrador, es vital revisar el apartado de deducciones autonómicas, ya que el sistema no siempre las aplica de forma automática y podrías estar perdiendo dinero.

