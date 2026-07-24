La Agencia Estatal de Meteorología y el joven burgalés alertan sobre cifras térmicas extraordinarias en una estación marcada por sucesivas olas de calor, la presencia de polvo en suspensión y el riesgo de tormentas fuertes con granizo

Jorge Rey y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) coinciden en sus pronósticos para este verano, advirtiendo de que el calor alcanzará niveles extremos y de que se registrarán temperaturas nunca antes observadas. Tras el aviso previo emitido por el joven mediante el método de las cabañuelas, la versión de la agencia oficial se alinea en la previsión de cifras térmicas muy por encima de lo habitual en nuestro país. Esta evolución meteorológica está dejando registros extraordinarios en una estación estival marcada por olas de calor consecutivas y por la llegada de una DANA que incrementará la inestabilidad.

Coincidencia en las previsiones y aviso por altas temperaturas

Las predicciones meteorológicas para la recta final del verano confirman un panorama de calor extremo en España. Jorge Rey, conocido por anticipar la llegada de la borrasca Filomena a través de sus canales y vídeos virales, planteó una situación de alerta mediante el sistema tradicional de las cabañuelas que ahora coincide con las previsiones de la AEMET. Ambos análisis concuerdan en que las temperaturas continuarán subiendo de forma extraordinaria, dejando cifras totalmente inesperadas que superan los valores habituales de la época.

Las altas temperaturas registradas en esta última ola de calor suceden a episodios térmicos previos, consolidando un comportamiento meteorológico poco habitual que afecta a los planes de la población y que eleva la atención sobre la evolución de los micrófonos y termómetros en toda la geografía nacional.

Inestabilidad por una DANA, tormentas con granizo y polvo en suspensión

Pese al predominio de las elevadas temperaturas, la AEMET ha comunicado la aproximación de una DANA que aportará inestabilidad al noroeste peninsular. Este fenómeno dejará cielos nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo durante la tarde. Asimismo, la nubosidad de evolución se desarrollará en el tercio oriental, con elevadas probabilidades de tormentas y chubascos intensos con granizo en áreas de Aragón y la Comunidad Valenciana, sin descartar zonas aledañas.

En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubes bajas matinales en el Levante y nubes medias y altas en el sureste. También se esperan bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, la fachada oriental y Baleares. Por su parte, la mitad sureste peninsular y ambos archipiélagos registrarán la presencia de polvo en suspensión.

Comportamiento de los termómetros y alertas activadas

Aunque las temperaturas máximas experimentarán un descenso notable en gran parte del país —especialmente en el Levante y el extremo noroeste—, los valores ascenderán en los litorales del extremo sureste, Navarra y zonas próximas. De este modo, se sobrepasarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad este peninsular, Andalucía y Baleares, superando los 40 grados en regiones del sureste, así como en puntos de Alborán y Mallorca. Las mínimas subirán en el tercio este y descenderán en el resto de la Península, manteniéndose las noches tropicales por encima de los 20 grados en la mitad sureste y Baleares, e incluso sin bajar de los 25 grados en el interior sureste y litorales mediterráneos.

Ante esta situación, se mantienen activas las alertas por chubascos y tormentas fuertes con granizo en Galicia, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana. De igual forma, los avisos responden a las temperaturas significativamente elevadas en el tercio este, Alborán y Baleares, sumadas a rachas muy fuertes de viento del alisio en Canarias. En el resto de la Península predominarán los vientos de componente oeste, mientras que en Baleares, el nordeste y la fachada oriental soplarán componentes este y sur, flojos al principio y arreciando a moderados por la tarde.