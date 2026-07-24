La medida no restablece la prestación obligatoria suspendida en 2001, sino que se enmarca en la convocatoria de 500 plazas para Reservistas Voluntarios aprobada por el Ministerio de Defensa dentro de un paquete global de más de 6.000 vacantes

El Gobierno de España ha confirmado, a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la puesta en marcha de un servicio militar voluntario dirigido a los jóvenes nacidos en los años 2007 y 2008. La iniciativa no supone el regreso de la prestación militar obligatoria —suspendida desde el año 2001—, sino que se integra en el modelo de Fuerzas Armadas profesionales mediante el sistema de reserva voluntaria. Esta medida persigue ampliar la base social de apoyo a los ejércitos, impulsar la presencia femenina y proporcionar una instrucción práctica fundamentada en la disciplina, la responsabilidad y el compromiso con la defensa del Estado.

Marco constitucional y contexto internacional del servicio voluntario

El desarrollo del servicio militar voluntario encuentra su fundamento en el artículo 30 de la Constitución Española, el cual establece que «los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España», encomendando a la ley la regulación de las obligaciones militares, la objeción de conciencia y la posible implantación de un servicio civil o de deberes ciudadanos en situaciones de grave riesgo o catástrofe.

La activación de esta opción coincide con un escenario de tensiones geopolíticas que ha reabierto el debate en el ámbito europeo. Un estudio del instituto británico YouGov, elaborado a finales de 2025, reflejó que el apoyo al restablecimiento del servicio militar obligatorio en España se situó en el 42,1 %. En el plano continental, diversos países han promovido estrategias similares de preparación civil y militar:

Letonia: Restableció el servicio militar obligatorio en el año 2023.

Restableció el servicio militar obligatorio en el año 2023. Estonia: Ha mantenido la prestación militar obligatoria de forma permanente por su proximidad geográfica con Rusia.

Ha mantenido la prestación militar obligatoria de forma permanente por su proximidad geográfica con Rusia. Polonia: Ha desarrollado programas de preparación ciudadana y formación elemental.

Ha desarrollado programas de preparación ciudadana y formación elemental. Alemania: Ha puesto en marcha desde el 1 de enero de 2026 un sistema en el que los jóvenes nacidos a partir de 2008 deben registrarse y someterse a evaluaciones médicas, con sanciones de hasta 1.000 euros para quienes omitan el trámite, aunque sin la obligación final de alistamiento.

Convocatoria de 500 plazas para Reservistas Voluntarios

La medida implementada en España se concretó el pasado mes de marzo con la publicación en el BOE de una convocatoria de 500 plazas para la categoría de Reservistas Voluntarios, dirigida a jóvenes mayores de 18 años, incluyendo a los nacidos en 2007 y 2008. Según define el Ministerio de Defensa, «un Reservista Voluntario (RV) es el español que, en ejercicio de su derecho constitucional de defender a España, se vincula temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas por medio de un compromiso de disponibilidad».

El programa contempla una fase de formación militar básica dividida en periodos que no superan habitualmente los 30 días, permitiendo adquirir conocimientos sobre defensa y estrategia sin abandonar la vida cotidiana. Este formato toma como referencia modelos como el de Suiza, que ha reforzado la preparación voluntaria en los últimos años. La oferta aprobada para 2026 se encuadra en una provisión más amplia para la estructura militar que incluye:

1.256 plazas de ingreso directo.

de ingreso directo. 1.607 plazas de promoción.

de promoción. 2.863 plazas de acceso y adscripción a cuerpo y escala.

de acceso y adscripción a cuerpo y escala. Hasta 1.000 plazas para militares de Tropa y Marinería con relación permanente.

para militares de Tropa y Marinería con relación permanente. 500 plazas destinadas a reservistas voluntarios.

destinadas a reservistas voluntarios. 81 plazas para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

Requisitos de acceso y categorías dentro del programa

Los aspirantes que deseen incorporarse a la reserva voluntaria para aportar sus capacidades en las misiones de las Fuerzas Armadas deben cumplir con los requisitos fijados por el Ministerio de Defensa: ostentar la nacionalidad española, carecer de antecedentes penales, acreditar buena conducta ciudadana, no estar privados de derechos civiles y reunir las condiciones específicas de cada vacante.

La adscripción a las distintas escalas militares se realiza en función del nivel de titulación académica aportado por el candidato:

Alférez (RV): Para aspirantes con estudios de licenciatura o primer ciclo universitario.

Para aspirantes con estudios de licenciatura o primer ciclo universitario. Sargento (RV): Para personas con titulaciones de Formación Profesional o Grado Medio.

Para personas con titulaciones de Formación Profesional o Grado Medio. Soldado (RV) / Marinero (RV): Para el resto de los perfiles académicos.

Tras la adjudicación de la plaza, los seleccionados deben superar el periodo de instrucción inicial básica y, en su caso, la formación específica de hasta 30 días de duración. Una vez completada esta fase, los aspirantes adquieren la condición oficial de Reservistas Voluntarios con su empleo correspondiente tras la firma de un compromiso inicial de tres años.