La AEMET y los expertos meteorológicos advierten de rachas de viento violentas de más de 100 km/h, actividad eléctrica y temperaturas extremas de hasta 45 ºC en el este y sureste peninsular

España afronta este viernes una jornada meteorológica compleja en la que el intenso calor se combinará con la formación de tormentas secas capaces de generar reventones térmicos o cálidos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los especialistas de El Tiempo prevén un giro en el escenario atmosférico propiciado por el aire cálido en niveles bajos, la presencia de aire frío en altura, la convergencia de vientos en superficie y la orografía. Este fenómeno, imposible de predecir con exactitud y especialmente peligroso para la población, puede causar estragos e intensos vientos en las zonas donde impacte.

Qué es un reventón cálido y qué riesgos conlleva

Conocido en inglés como downburst, el reventón es un fenómeno asociado a tormentas con corrientes descendentes muy violentas. Se origina cuando una masa de aire descendente de gran rapidez alcanza la superficie terrestre, expandiéndose por el suelo y generando un intenso viento racheado que se propaga de forma radial en todas direcciones. Los reventones más severos llegan a alcanzar rachas superiores a los 120 km/h, pudiendo provocar daños similares a los de un tornado.

Durante la tarde de hoy, la formación de núcleos tormentosos favorecerá la probabilidad de que se produzcan estos episodios. De acuerdo con las previsiones, el viento será el elemento más adverso, con picos que puntualmente podrían sobrepasar los 100 km/h en zonas donde también se han activado avisos rojos por calor extremo. Además, en los lugares donde descarguen los chubascos, las temperaturas experimentarán descensos notables de varios grados en cuestión de pocos minutos.

Alertas activas por calor extremo, tormentas y calima

La masa de aire cálido mantendrá los termómetros en niveles elevados, alcanzando el pico de la ola de calor en el este y sureste del país. En las depresiones, valles prelitorales e interior de Valencia y Alicante, las temperaturas máximas podrán superar los 42 ºC a primera hora de la tarde, con registros puntuales de hasta 44 ºC si el desarrollo de las tormentas no lo impide. Asimismo, los mapas señalan que en las vegas del Segura, el valle del Guadalentín en la Región de Murcia y el levante almeriense se podrán registrar valores de hasta 45 ºC.

A partir de las 16:00 horas se aguarda un incremento en la nubosidad y el desarrollo de tormentas. Aunque los acumulados de lluvia no serán destacables, las precipitaciones que caigan lo harán acompañadas de barro debido a la presencia de polvo sahariano. No obstante, las tormentas y la masa de polvo en suspensión podrían ayudar a frenar el ascenso térmico en determinados puntos.

Junto a los reventones y las rachas de viento, los modelos meteorológicos advierten de otros riesgos asociados para las últimas horas de la jornada:

Actividad eléctrica elevada: La presencia de rayos se prevé considerable en diversas zonas, coincidiendo con un riesgo extremo de incendios forestales.

La presencia de rayos se prevé considerable en diversas zonas, coincidiendo con un riesgo extremo de incendios forestales. Granizo de tamaño relevante: El Laboratorio Europeo de Tormentas Severas advierte de cierta probabilidad de caída de granizo superior a los 2 centímetros de manera muy localizada en el este y sureste peninsular durante la segunda mitad del día.

Ante esta situación de calor sofocante y la llegada de fenómenos adversos imprevistos, los especialistas recuerdan la importancia de mantenerse informados sobre la evolución del tiempo y extremar las precauciones ante el riesgo que suponen estas violentas rachas de viento y la elevada actividad eléctrica.