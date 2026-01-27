El incendio que se declaró la tarde de este lunes en las instalaciones de Repsol en Cartagena ha sido completamente extinguido, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El fuego se inició a las 17:50 horas en la «unidad de topping 3» del complejo industrial de la ciudad, donde se procesan productos derivados del crudo, como el gasoil, según indicó la compañía. A las 23:26 horas, Repsol comunicó que había logrado apagar las llamas utilizando recursos propios.

El 112 informó que, como medida preventiva, se desplazaron al lugar dotaciones del 061, Protección Civil y Bomberos de Cartagena, que regresaron a sus bases tras confirmarse la extinción del incendio. No se registraron heridos ni se reportaron daños fuera del perímetro de la planta.

Durante la tarde, la Comunidad Autónoma activó el Plan de Emergencia Exterior y envió un mensaje Es-Alert a los vecinos de Alumbres, Escombreras y Portmán, recomendando refugiarse en lugares cerrados o alejarse de la zona en caso de circular en vehículo, debido a la nube de humo generada por el incendio.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, señaló que los responsables de la empresa informaron de que el fuego se produjo en uno de los tanques destinados a la transformación de crudo en gasoil, aunque aún se desconoce el origen exacto del incendio.