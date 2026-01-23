La Policía Nacional detuvo en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados de España, reclamado por agresión sexual continuada a menores entre 2012 y 2016. Durante su arresto, el prófugo intentó huir por los tejados y amenazó con lanzarse al vacío, mostrando una conducta extremadamente violenta.

Según informó la Policía Nacional, Vázquez Patiño está condenado por agredir sexualmente a la hija de su expareja y a una amiga de esta, utilizando violencia física para doblegar la voluntad de las víctimas. La pena a la que se enfrenta asciende a 23 años de prisión.

El operativo se realizó en un piso del barrio de Meicende, donde el detenido trató de atacar a los agentes con un objeto punzante antes de ser reducido. La Policía subrayó que el fugado había estado utilizando familiares y cambios de domicilio para evadir la justicia desde que fue incluido en la lista de los diez más buscados en noviembre pasado.

Este arresto marca la quinta detención de prófugos destacados por la Policía Nacional, algunos de ellos localizados fuera del país.