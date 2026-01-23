El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la denominada «crisis ferroviaria» en España, según han informado fuentes del partido. La comparecencia ante los medios se producirá en el primer día tras el levantamiento del luto oficial decretado por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 46 víctimas mortales.

La reunión, que tendrá lugar en la sede nacional del PP en Génova, contará con la participación de Juan Bravo, vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes; el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez; y varios expertos en gestión ferroviaria. Además, asistirán los equipos sectoriales del Congreso y el Senado, incluyendo a Ester Muñoz y Alicia García, portavoces del PP en ambas Cámaras.

Según el partido, el encuentro analizará la situación de la red ferroviaria española, que consideran que atraviesa una crisis con afectaciones en distintos puntos del país. Al término de la reunión, Feijóo realizará una declaración ante los medios para ofrecer su valoración sobre «el difícil momento que atraviesa el país».