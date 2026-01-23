Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer ocurrida este jueves por la tarde en el interior de un local de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según ha informado la policía catalana.

Los hechos se produjeron alrededor de las 19:00 horas, cuando los Mossos recibieron un aviso alertando de una discusión en el interior de un establecimiento de la ciudad. Al desplazarse hasta el lugar, las patrullas localizaron a una mujer sin vida que presentaba signos evidentes de violencia.

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso, que permanece bajo secreto de actuaciones. Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre las circunstancias de la muerte ni sobre la posible autoría de los hechos.