El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la firmeza demostrada por la Unión Europea ante las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Groenlandia, ha obligado a la administración estadounidense a dar un paso atrás.

Sánchez se pronunció en la rueda de prensa posterior a la reunión de los Veintisiete, en la que se analizó la posición de Trump y su reciente renuncia al uso de la fuerza, así como el acuerdo anunciado con la OTAN. El mandatario subrayó que Estados Unidos «no está respetando el Derecho internacional» y que la relación transatlántica se ha visto tensionada como nunca antes.

El presidente español enfatizó la necesidad de que Europa se fortalezca internamente, profundizando en su mercado único, competitividad, tecnología, cohesión social, unidad política y seguridad. En este sentido, recordó que, si no hay unanimidad en el proceso de integración, se debería permitir avanzar a distintas velocidades para que la UE tenga un peso y una voz clara en el contexto geopolítico.

Sobre Groenlandia, Sánchez recalcó que su futuro debe decidirlo su pueblo y sus representantes, junto con Dinamarca, y no depender de la fuerza, amenazas comerciales o intereses privados. La reunión de los Veintisiete, aseguró, manda un mensaje claro sobre la unidad europea y su disposición a proteger la soberanía territorial.

«Ante la coerción y el intento de coacción, Europa tiene instrumentos para poder responder con la proporcionalidad debida», agregó. Al mismo tiempo, señaló que desconoce los detalles del acuerdo anunciado por Trump y confió en que Dinamarca y Groenlandia puedan alcanzarlo respetando la soberanía del territorio.

Sánchez también recordó que, ante demandas legítimas de seguridad en el Ártico, existen instituciones como la OTAN capaces de articular respuestas conjuntas de los aliados.