El tenista murciano, vigente campeón del torneo, se mide al argentino Tomás Martín Etcheverry este jueves 9 de abril en el Monte Carlo Country Club. El encuentro se podrá seguir en España a través de Movistar+.

Carlos Alcaraz continúa su andadura en el Masters 1.000 de Montecarlo 2026, una cita donde el de El Palmar tiene la misión de defender el trono conquistado el pasado año. Tras un sólido debut en el que superó por la vía rápida al argentino Sebastián Báez (6-1 y 6-3), el español ya se encuentra en los octavos de final. En esta ronda, el cuadro le vuelve a cruzar con un tenista albiceleste: Tomás Martín Etcheverry.

El murciano busca recuperar sensaciones positivas en la gira de tierra batida tras el reciente tropiezo sufrido en Miami. Este duelo supone un paso crucial para Alcaraz en su objetivo de revalidar el entorchado en un escenario donde leyendas españolas como Manuel Orantes, Sergi Bruguera, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero y, especialmente, Rafael Nadal —con once títulos— han dejado una huella imborrable.

Horario del partido: ¿Cuándo juega Alcaraz contra Etcheverry?

La organización del Masters 1.000 de Montecarlo ha programado el enfrentamiento entre Alcaraz y Etcheverry para este jueves 9 de abril. El partido tendrá lugar en la pista central del Monte Carlo Country Club. Aunque la ATP todavía no ha detallado el orden de juego definitivo, se espera que el encuentro sea uno de los platos fuertes de la jornada.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos tenistas al más alto nivel profesional, si bien existe un precedente en el año 2020, en el Challenger de Trieste, donde el murciano ya logró imponerse al argentino. Alcaraz, que esta temporada está bajo las órdenes de Samuel López, llega con la vitola de campeón del Open de Australia y del ATP 500 de Doha, consolidado como el jugador más joven en poseer los cuatro Grand Slam.

Dónde ver el Alcaraz – Etcheverry por televisión y ‘online’

Los derechos de retransmisión del Masters 1.000 de Montecarlo en España pertenecen en exclusiva a Movistar+. Por tanto, el partido de octavos de final no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita a través de la televisión convencional.