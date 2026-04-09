El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha actualizado el listado de farmacias de guardia para este jueves 9 de abril de 2026. Los ciudadanos ceutíes cuentan hoy con 2 establecimientos farmacéuticos distribuidos entre el centro de la ciudad y las barriadas del campo exterior para garantizar el acceso a medicamentos y servicios farmacéuticos durante toda la jornada.

El sistema de guardias farmacéuticas en Ceuta asegura que siempre haya al menos una farmacia disponible en cada zona de la ciudad, proporcionando un servicio esencial para la población, especialmente en casos de urgencia médica o necesidad de medicamentos fuera del horario comercial habitual.

Zona Centro

Farmacia Ruiz, C.B. – Dirección: c/. Jaudenes, nº 12 – Teléfono: 956 51 22 18 – Horario: 09:00 a 23:00

Campo Exterior

Farmacia Puya, C.B. – Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 09:00 a 23:00

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno en este jueves 9 de abril.

Se recomienda a los ciudadanos que necesiten acudir a las farmacias de guardia que lleven consigo la receta médica correspondiente y, en caso de tratamientos habituales, la documentación que acredite la prescripción. Esto agilizará considerablemente la atención, especialmente durante las horas de mayor afluencia. Para consultas sobre disponibilidad de medicamentos específicos, es aconsejable contactar previamente por teléfono con el establecimiento farmacéutico.