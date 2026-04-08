El Empire Polo Club de Indio, en California, acoge una edición histórica del Festival de Música y Artes de Coachella Valley. Analizamos su origen como el «anti-Woodstock», los precios de los abonos y las curiosidades de la cita más rentable del mundo.

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley se ha consolidado, tras un cuarto de siglo de historia, como el epicentro de la cultura pop, la moda y la industria musical a nivel global. Ubicado en el Empire Polo Club de Indio, California, este evento celebra en 2026 su 25 aniversario, una efeméride que marca su madurez desde que naciera en 1999 como una alternativa pacífica y organizada a los grandes eventos de la época. Para esta edición especial, el cartel está encabezado por figuras de la talla de Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Un origen de rebeldía: la pelea contra Ticketmaster

Aunque hoy se asocia al lujo y las tendencias, el origen de Coachella fue un acto de rebeldía. En 1993, la banda Pearl Jam se negó a actuar en recintos controlados por Ticketmaster debido a sus elevadas comisiones. En su búsqueda de un lugar alternativo, descubrieron el Empire Polo Club en el Valle de Coachella, demostrando que el desierto de Colorado era un escenario viable para conciertos masivos.

Años después, en octubre de 1999, se celebró la primera edición oficial con Beck, Tool y Rage Against the Machine como cabezas de cartel. Aquel debut fue apodado el «anti-Woodstock», pues los organizadores buscaron diferenciarse del caos y la violencia de Woodstock ’99 ofreciendo confort, agua gratuita y baños limpios. Pese al éxito de crítica, aquel primer año fue un fracaso financiero que dejó pérdidas de 850.000 dólares.

Precios y tipos de entradas para 2026

Asistir a Coachella supone un desembolso importante, con diferentes niveles de acceso que varían según la exclusividad y los servicios añadidos:

Entrada General: El abono básico oscila entre los 549 y 649 dólares . Si se desea incluir el pase de autobús, el precio sube hasta un rango de 699 a 799 dólares .

El abono básico oscila entre los . Si se desea incluir el pase de autobús, el precio sube hasta un rango de . Entradas VIP («Personajes»): Estas permiten el acceso a áreas sombreadas, baños de mayor calidad, barras de cócteles privadas y carriles rápidos. Sus precios se mueven entre los 1.069 y 1.399 dólares .

Estas permiten el acceso a áreas sombreadas, baños de mayor calidad, barras de cócteles privadas y carriles rápidos. Sus precios se mueven entre los . Entradas «Suites»: Son la opción más exclusiva. Incluyen tiendas de lujo con aire acondicionado y camas reales, con tarifas que parten de los 10.000 dólares. Otros paquetes incluyen hoteles y transporte de categoría premium.

Curiosidades y hitos históricos

A lo largo de estos 25 años, el festival ha dejado momentos grabados en la historia de la música. En 2012, el mundo quedó impactado por la «resurrección» de Tupac Shakur mediante un holograma, y en 2018 Beyoncé hizo historia como la primera mujer afrodescendiente en ser cabeza de cartel, en una actuación tan icónica que el evento fue rebautizado como «Beychella».

Otras anécdotas incluyen el famoso cerdo volador de Roger Waters en 2008, que se escapó durante el concierto y por el que se ofreció una recompensa de 10.000 dólares, o el propio nombre del festival, que se cree fruto de un error tipográfico: los fundadores querían llamarlo «Conchilla» por los fósiles del desierto, pero un fallo en mapas antiguos fijó el nombre de Coachella para la posteridad.

Como dato relevante para el asistente, el festival mantiene normas estrictas: el consumo de alcohol está limitado a los Beer Gardens y no está permitido desplazarse con bebidas por el recinto principal mientras se ven las actuaciones.