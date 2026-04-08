El equipo de Simeone se lleva una ventaja de oro para la vuelta en el Metropolitano tras un partido marcado por la expulsión de Cubarsí y la efectividad de Julián Álvarez y Sorloth.

Noche de pesadilla para el barcelonismo en la ida de los cuartos de final de la Champions League. En un abrir y cerrar de ojos, el FC Barcelona pasó de dominar el encuentro a verse con diez jugadores y un gol en contra, una losa que el Atlético de Madrid supo aprovechar para dejar la eliminatoria muy de cara con un contundente 0-2.

El giro de guion: Roja y obra de arte

El partido comenzó con un Barça eléctrico. Marcus Rashford tuvo la primera clara a los tres minutos, pero se topó con los pies de Musso. Los de Hansi Flick asfixiaban la salida rojiblanca y llegaron a celebrar un gol de Rashford tras un pase magistral de Pedri, pero el VAR lo anuló por fuera de juego previo de Lamine Yamal.

Sin embargo, el destino del partido cambió en el minuto 42. Una transición rápida del Atlético dejó a Giuliano Simeone con ventaja frente a Pau Cubarsí. El central catalán trabó al argentino y, aunque inicialmente vio la amarilla, el VAR llamó al colegiado Kovács. Tras revisar la pantalla, la cartulina cambió a roja directa al considerarlo último hombre.

La falta, situada en la frontal, fue el escenario para la redención de Julián Álvarez. La «Araña» ejecutó un disparo con rosca soberbio que se coló por la misma escuadra de Joan García en el minuto 44. Un «gol de bandera» que dejó mudo al Camp Nou justo antes del descanso.

Sorloth silencia el ímpetu culé

A pesar de la inferioridad numérica, Flick movió el árbol en el descanso dando entrada a Gavi y Fermín. El Barça no se amilanó y Rashford estrelló un balón en el larguero en el 51′ que pudo cambiar el rumbo. Pero el Atlético, experto en gestionar escenarios favorables, no perdonó.

En el minuto 70, tras un centro preciso de Ruggeri desde la banda izquierda, Alexander Sorloth —que acababa de entrar al campo— se anticipó a la defensa para marcar el 0-2. El noruego confirmó su condición de «bestia negra» azulgrana, sumando su séptimo gol ante el conjunto catalán en su carrera.

Lamine contra el mundo

Los últimos minutos fueron un monólogo de impotencia de Lamine Yamal. El joven «10» azulgrana firmó jugadas de dibujos animados, llegando a sortear hasta a seis rivales en una conducción imposible en el minuto 85 que Musso terminó desbaratando. A pesar de ganar 13 duelos y ser el líder espiritual del equipo, Lamine no pudo derribar el muro de un Atlético que terminó el partido con la solidez característica del «Cholismo».

Ficha técnica:

Barcelona (0): Joan García; Koundé (Araújo, 72′), Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Pedri (Fermín, 46′), Casadó (Dani Olmo, 46′), Cancelo (Balde, 86′); Lamine Yamal, Lewandowski (Gavi, 46′), Rashford (Ferran, 72′).

Joan García; Koundé (Araújo, 72′), Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Pedri (Fermín, 46′), Casadó (Dani Olmo, 46′), Cancelo (Balde, 86′); Lamine Yamal, Lewandowski (Gavi, 46′), Rashford (Ferran, 72′). Atlético (2): Musso; Nahuel, Le Normand, Giménez, Hancko (Pubill, 31′), Ruggeri; Koke (Baena, 59′), Llorente; Griezmann (Nico González, 79′), Giuliano (Almada, 79′), Julián Álvarez (Sorloth, 59′).

Musso; Nahuel, Le Normand, Giménez, Hancko (Pubill, 31′), Ruggeri; Koke (Baena, 59′), Llorente; Griezmann (Nico González, 79′), Giuliano (Almada, 79′), Julián Álvarez (Sorloth, 59′). Goles: 0-1 (44′) Julián Álvarez; 0-2 (70′) Sorloth.

0-1 (44′) Julián Álvarez; 0-2 (70′) Sorloth. Incidencias: Expulsado Pau Cubarsí (43′). Hancko se retiró lesionado. Pubill vio amarilla y se perderá la vuelta.

El dato: Julián Álvarez ya suma 9 goles en esta edición de la Champions, igualando registros históricos de la era Simeone (como los 8 de Diego Costa en 2014). El Barça tendrá que obrar un milagro en Madrid si quiere estar en semifinales.