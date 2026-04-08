El equipo de Manuel Pellegrini sobrevive a un inicio nefasto en Portugal y rescata un empate gracias a la insistencia de Abde y el colmillo del «Cucho» Hernández.

El Real Betis salió vivo de la «trampa» del Estadio Municipal de Braga tras un partido de ida de cuartos de final de la Europa League que tuvo de todo: sufrimiento, dudas, ráfagas de brillantez y un final de infarto. El 1-1 definitivo deja la eliminatoria totalmente abierta para que el Benito Villamarín —esta vez trasladado a La Cartuja— dicte sentencia en el partido de vuelta.

Un inicio para olvidar y la redención de Cucho

La puesta en escena del conjunto verdiblanco fue alarmante. El Braga, con un plan diseñado por Carlos Vicens para asfixiar al Betis sin balón, golpeó primero y muy rápido. En el minuto 5, una jugada ensayada desde el córner dirigida por Diego Rodrigues permitió a Grillitsch rematar de espuela ante Pau López tras un bloqueo a Ricardo. El 1-0 era un reflejo fiel de un Betis desbordado.

La reacción bética llegó a través del balón parado. Marc Bartra vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego y, poco después, estrellaba un cabezazo en la madera. Esos «chispazos» fueron la antesala del cambio de guion. El Betis empezó a crecer desde el contragolpe, con un Cucho Hernández omnipresente que obligó al guardameta checo Hornicek a emplearse a fondo en varias ocasiones antes del descanso.

El factor Abde y el pulso de Pellegrini

En la reanudación, Manuel Pellegrini movió el banquillo dando entrada a Antony por el amonestado Amrabat, buscando la velocidad que le faltaba al ataque sevillano. Sin embargo, el momento clave llegó cuando Ez Abde, en una de sus clásicas cabalgadas al espacio, fue derribado por Gorby dentro del área.

A pesar de que el marroquí pidió lanzar la pena máxima, el «Ingeniero» Pellegrini dio la orden desde la banda: el ejecutor debía ser el colombiano. Cucho Hernández no falló desde los once metros, engañando a Hornicek y equilibrando una eliminatoria que se le había puesto muy cuesta arriba a los béticos.

Antony rozó la gloria en el descuento

Con el empate, el Betis blindó el centro del campo con la entrada de Altimira y Deossa, priorizando el físico para contener las acometidas lusas. El partido entró en una fase de respeto mutuo donde el miedo a perder superó a la ambición de ganar, hasta que llegó el minuto 93.

Antony estuvo a punto de convertirse en el héroe de la noche. El brasileño trazó su diagonal característica desde la banda y soltó una rosca marca de la casa que se marchó lamiendo el poste por apenas unos centímetros. Hubiera sido el golpe definitivo, pero el Betis se marcha de Portugal con un botín valioso: un empate que obliga a ganar en Sevilla para entrar en la historia de las semifinales europeas.

Ficha técnica:

SC Braga (1): Hornicek; Víctor Gómez, Arrey-Mbi, Gorby, Kerkez; Moutinho, Diego Rodrigues, Grillitsch; Ricardo Horta, Gabri Martínez y Pau Víctor.

Hornicek; Víctor Gómez, Arrey-Mbi, Gorby, Kerkez; Moutinho, Diego Rodrigues, Grillitsch; Ricardo Horta, Gabri Martínez y Pau Víctor. Real Betis (1): Pau López; Sabaly, Bartra, Natan, Perraud; Amrabat (Antony, 46′), Fornals (Altimira, 75′), Isco, Abde; Chimy Ávila (Deossa, 75′) y Cucho Hernández.

Pau López; Sabaly, Bartra, Natan, Perraud; Amrabat (Antony, 46′), Fornals (Altimira, 75′), Isco, Abde; Chimy Ávila (Deossa, 75′) y Cucho Hernández. Goles: 1-0 (5′) Grillitsch; 1-1 (72′) Cucho Hernández (p.).

1-0 (5′) Grillitsch; 1-1 (72′) Cucho Hernández (p.). Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League disputado en el Estadio Municipal de Braga.

El dato: El Betis se jugará el pase en La Cartuja, donde espera recuperar la mejor versión de Isco y Antony para romper el muro de un Braga que demostró ser un rival extremadamente ordenado. El sueño de las semifinales sigue intacto.