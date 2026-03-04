El Parador La Muralla se vistió de gala este martes para conmemorar los 25 años de Juan Vivas como presidente de la Ciudad Autónoma. En un acto cargado de emotividad, el mandatario hizo balance de dos décadas y media de gestión, definiendo su trayectoria como un «viaje largo e intenso» dedicado a una tierra que calificó de «mágica y hermosa».

Un balance de 25 años: «Haciendo camino al andar»

Citando a Antonio Machado, Vivas inició su discurso reconociendo tanto los logros como los errores cometidos, por los cuales volvió a pedir perdón. Según recoge el diario El Pueblo de Ceuta, el presidente destacó que, a pesar de las carencias, la ciudad ha experimentado una transformación profunda que la ha alejado de aquella imagen de «pueblo en liquidación» de principios de siglo.

Entre los hitos más relevantes de su administración, Vivas señaló:

Infraestructuras críticas: La renovación del ciclo del agua y la conectividad mediante fibra óptica y el futuro cable eléctrico submarino, con una inversión cercana a los 750 millones de euros .

La renovación del ciclo del agua y la conectividad mediante fibra óptica y el futuro cable eléctrico submarino, con una inversión cercana a los . Equipamientos esenciales: La construcción del nuevo hospital, el campus universitario, bibliotecas públicas y diversos polideportivos.

La construcción del nuevo hospital, el campus universitario, bibliotecas públicas y diversos polideportivos. Transformación urbana: Desde el desdoblamiento de las Palmeras hasta la actual regeneración de Hadú y la modernización del centro.

Superando las grandes crisis

El jefe del Ejecutivo local recordó los tres momentos más críticos de su mandato: la crisis financiera de 2011, la pandemia de COVID-19 y la entrada masiva de migrantes en mayo de 2021. Sobre este último episodio, Vivas subrayó la importancia de la unidad institucional y la lealtad con el Gobierno de la Nación para garantizar la soberanía y la convivencia.

«Ceuta lleva en el ADN el coraje para resistir; en el corazón la convivencia; y en el alma, el amor a España», afirmó Vivas durante el evento.

Hacia un nuevo modelo económico

En materia económica, el presidente puso en valor la transición hacia un modelo «verde, azul e inteligente». Destacó que actualmente hay 24.000 afiliados a la Seguridad Social (9.000 más que en 2001) y celebró el éxito de la industria del juego online, que ya genera más de 1.200 empleos directos, reduciendo la dependencia del antiguo comercio transfronterizo.

Finalmente, Vivas cerró el acto reafirmando su compromiso con el futuro de la ciudad, mencionando proyectos estratégicos como la construcción de mil viviendas asequibles en suelos cedidos por Defensa y la consolidación de Ceuta en la Estrategia de Seguridad Nacional.