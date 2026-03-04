Una patrulla de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local de Ceuta ha logrado retirar del mercado ilícito un alijo de 10,6 kilogramos de hachís. El hallazgo se produjo durante un operativo de vigilancia en las inmediaciones de Loma Colmenar y el Príncipe, cuando los agentes detectaron a dos individuos en actitud sospechosa.

Una huida exitosa y un botín abandonado

Según detalla la información adelantada por el diario El Faro de Ceuta, los sospechosos, al percatarse de la presencia policial, emprendieron una veloz huida a pie por los callejones de la zona. Aunque los agentes iniciaron la persecución, no fue posible darles alcance. En su escape, los implicados se deshicieron de una bolsa que contenía la droga, la cual fue inmediatamente intervenida por los efectivos de la UIR.

El misterio de la droga congelada

Lo más llamativo de esta intervención es el estado de la sustancia: el hachís estaba completamente congelado. No es un hecho aislado, ya que es la segunda vez en lo que va de año que se detecta mercancía en estas condiciones en la misma zona.

Hipótesis policial: Los investigadores sospechan de la existencia de almacenes clandestinos equipados con cámaras frigoríficas en las proximidades. Se cree que las organizaciones criminales utilizan la congelación para compactar la droga y facilitar su transporte oculto.

Investigación en curso

Tras el pesaje oficial, la mercancía ha sido entregada a la Jefatura de la Policía Nacional, que ha asumido la investigación por un presunto delito contra la salud pública. Las autoridades trabajan ahora para identificar a los dos fugitivos y determinar si este suceso guarda relación directa con un alijo de similares características interceptado a finales de enero.