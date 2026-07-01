La serie de terror de HBO Max desvela importantes incógnitas sobre su mitología en un desenlace coral marcado por muertes trágicas, la estrategia del hombre de amarillo y la pérdida de los talismanes

[Este artículo contiene SPOILERS]

La cuarta temporada de From, la serie de terror que se ha convertido en un fenómeno moderno en la plataforma HBO Max, ha llegado a su conclusión dejando a sus personajes en una situación de vulnerabilidad absoluta. A lo largo de diez episodios caracterizados por momentos descorazonadores e imágenes grotescas, la producción ha continuado desentrañando algunos de los interrogantes más importantes formulados desde el inicio de la historia. Este avance en las respuestas disipa el temor de los espectadores de que los acontecimientos carecieran de coherencia, sugiriendo que la mayoría de los sucesos no ocurren al azar y que todo posee un sentido dentro de la compleja mitología del lugar, el cual parece alimentarse de las pesadillas de sus habitantes. No obstante, habrá que esperar al desenlace definitivo en la próxima entrega para corroborarlo.

La estructura coral de la serie ha permitido seguir construyendo el desarrollo de todos los integrantes del grupo, un enfoque que en ocasiones ralentiza el arco de ciertos personajes, como ocurre con Julie (Hannah Cheramy). Durante esta etapa, los habitantes no solo han lidiado con la amenaza constante de las bestias nocturnas, sino que han sufrido la infiltración del hombre de amarillo, una adición que ha acelerado la autodestrucción de la comunidad mediante artimañas y confabulaciones. Aunque algunas tramas como los viajes en el tiempo de Julie o el Lago de las lágrimas que buscaba Ethan (Simon Webster) han quedado sin un desarrollo profundo, el episodio final ha planteado una incógnita mayor: las consecuencias de sacar a la superficie los huesos de los niños sacrificados.

El descubrimiento de Jade y Tabitha en los túneles

El tramo final de la temporada ha conectado de forma directa con los descubrimientos previos de Jade (David Alpay) y Tabitha (Catalina Sandino), quienes averiguaron que ya habían estado en el pueblo en vidas pasadas con la misión de salvar a los niños sacrificados por los antiguos habitantes para obtener la inmortalidad. Aquel hallazgo inicial se cobró la vida de Jim a manos del hombre de amarillo. Ante la necesidad de hallar respuestas para romper el bucle y abandonar el lugar, Jade tomó la decisión de consumir hongos alucinógenos, experimentando un viaje en el que descubrió que la clave de la resolución se encuentra en los huesos de dichos niños.

Tras comunicar el hallazgo al resto de la comunidad, Jade convenció a Boyd (Harold Perrineau) para descender a los túneles a través del único acceso disponible. El plan establecido consistía en arrancar el árbol botella situado justo encima del enterramiento para utilizar el hueco resultante como vía de salida. A pesar de que el niño de blanco advirtió formalmente a Víctor de que no debían extraer el árbol, los habitantes ignoraron la petición. La retirada de la planta desencadenó de forma inmediata la llegada de la noche, un terremoto y una tormenta de gran intensidad.

Las consecuencias del seísmo afectaron directamente a la clínica, donde el talismán protector cayó al suelo debido al temblor. Esta desprotección permitió a la criatura conocida como Smiley acceder al interior y arrinconar a Mariell (Kaelen Ohm) y a Fatima (Pegah Ghafoori). Aunque Fatima logró zafarse emitiendo un grito similar al de los propios monstruos, Mariell sufrió un ataque brutal que le causó la muerte por desangramiento. Por su parte, Tabitha y Jade intentaron huir de las cuevas utilizando una escalera de cuerdas que había sido manipulada por Sophía (Julia Doyle). La estructura se rompió, dejando a ambos atrapados en el subsuelo hasta que Boyd, Ellis (Corteon Moore) y Fatima acudieron en su rescate. Fue en ese instante cuando se reveló que Fatima se ha transformado en uno de los monstruos, consumando el paso del personaje de la luz a la oscuridad.

Las manipulaciones de Sophía y la identidad del hombre de amarillo

La presencia de Sophía en el pueblo ha estado orientada desde su inicio a generar caos, confundir a los residentes y promover enfrentamientos mutuos, sembrando el odio hacia la familia Matthews al culparlos del empeoramiento de las condiciones del lugar. Sophía fue asimismo la responsable de intensificar las alucinaciones de Mariell, quien descubrió que los gritos que percibía correspondían a las personas atrapadas en el bucle temporal a lo largo del tiempo. Las investigaciones de la temporada confirmaron además que esta figura —en correspondencia con el hombre de amarillo— se encontraba detrás de las voces que oía Sara (Avery Konrad) y de las llamadas de teléfono atribuidas al supuesto Thomas Matthews.

La influencia de estos elementos psicológicos derivó en una crisis con Henry (Robert Joy), quien, convencido de estar viviendo un sueño del que solo despertaría matando a Victor (Scott McCord), llegó a amenazarlo con una pistola hasta que la intervención de Ethan frustró la acción. En paralelo, se constataron las reglas de transformación del hombre de amarillo, quien necesita poseer objetos de individuos fallecidos para adoptar su apariencia física. Tras confesar a Tabitha que guardaba un diente de Jim, admitió ante Elgin (Nathan D Simmons) que únicamente puede suplantar a personas muertas, una revelación que precedió al fallecimiento del propio Elgin tras descubrir una fotografía antigua de Sophia.

El cierre de la cuarta temporada mostró a Sophia reuniendo la totalidad de los talismanes de protección del pueblo para arrojarlos al interior del hueco de un árbol, el mismo punto donde Boyd los localizó en un principio. En dicha escena, el niño de blanco intervino para advertirle de que en esta ocasión no obtendría la victoria, aportando una clarificación sobre la postura de este personaje en el conflicto. Ante estos hechos, la confirmada quinta y última temporada situará a los protagonistas expuestos por completo a los ataques de los monstruos, abriendo el interrogante de si los huesos rescatados ofrecerán algún tipo de amparo o la vía de salvación definitiva.