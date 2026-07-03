La producción, que consta de ocho episodios dirigidos por realizadores como Brad Anderson, se posiciona en el Top 10 de la plataforma gracias a una trama de intriga sobre un padre encarcelado que busca a su hijo

El catálogo de la plataforma de ‘streaming’ Netflix en España cuenta este verano con un nuevo éxito de audiencia en el ámbito de las producciones de suspense. Se trata de ‘Te encontraré’ (I Will Find You), una miniserie dramática de ocho episodios que ha logrado posicionarse en el Top 10 de las ficciones más vistas de la semana en el país. La producción se basa en la novela homónima que el escritor estadounidense Harlan Coben publicó en el año 2023, sumándose así a la lista de adaptaciones previas del mismo autor disponibles en la plataforma, entre las que figuran títulos como El inocente, No hables con extraños, En fuga, Engaños, Quédate a mi lado o Safe.

Una trama de suspense articulada en torno a una desaparición

La narrativa de la miniserie se centra en la figura de David Burroughs, un antiguo profesor de derecho interpretado por el actor Sam Worthington. El protagonista cumple una condena de cadena perpetua tras haber sido encarcelado por el asesinato de su hijo, Matthew, un crimen del que se declara inocente. La situación da un giro definitivo cinco años después de su ingreso en prisión, momento en el que David recibe información por parte de Rachel, la hermana de su exesposa.

Rachel le presenta una serie de pruebas que sugieren la posibilidad de que Matthew continúe con vida. Ante estos nuevos indicios, el protagonista toma la decisión de fugarse de la Penitenciaría de Briggs con el objetivo de rescatar a su hijo. La huida provoca que el FBI asuma de forma inmediata el control del caso a través de su división de la Fuerza de Tarea de Fugitivos. En su intento por esclarecer el paradero del menor y descubrir quién lo ha mantenido oculto durante un lustro, David se desplaza hasta la ciudad de Boston y une sus fuerzas con Rachel para localizar a un testigo fundamental para la investigación.

Un equipo técnico y creativo especializado en el género

El desarrollo de la miniserie ha contado con la implicación directa del propio autor de la novela. Harlan Coben ejerce las funciones de productor ejecutivo y se ha encargado de la adaptación del texto literario junto al ‘showrunner’ Robert Hull, conocido por su trabajo en ficciones televisivas como Quantum Leap o Alcatraz. En el apartado de dirección, la serie distribuye sus ocho capítulos —cada uno con una duración aproximada de 45 minutos— entre los realizadores Brad Anderson, Adam Davidson, Maggie Kiley y Maja Vrvilo.

La estructura de la trama recurre a la configuración clásica de los relatos de Coben, donde la resolución del misterio principal se construye mediante constantes giros argumentales y elementos de conspiración en los que las identidades de los implicados se mantienen bajo sospecha, desembocando en un desenlace que ha generado debate entre los usuarios de la plataforma en las redes sociales.

Un reparto coral encabezado por rostros conocidos de la televisión

El elenco actoral constituye uno de los pilares de la producción. Junto a Sam Worthington en el papel de David Burroughs, la actriz Britt Lower da vida a Rachel Mills, la excuñada del protagonista y antigua reportera galardonada del diario Boston Globe que en la actualidad ejerce la docencia en Quincy College. Por su parte, Milo Ventimiglia interpreta a Hayden Payne, un millonario filántropo que mantuvo una relación sentimental en el pasado con Rachel y que conserva su relación de amistad con Sam desde el centro penitenciario. El núcleo familiar principal se completa con Erin Richards en el papel de Cheryl Dreason, exesposa de David y cirujana pediátrica.