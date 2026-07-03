Las novedades audiovisuales de Prime Video, Disney Plus, Filmin y Movistar Plus ofrecen opciones que abarcan desde el gran ‘blockbuster’ de ciencia ficción hasta el cine de autor y el formato documental

El fin de semana se consolida como el periodo de mayor consumo audiovisual en las plataformas de ‘streaming’, un hábito favorecido por el descanso de las rutinas semanales. Ante la inminente llegada de los días libres, las principales compañías del sector han preparado sus novedades más destacadas. Entre los lanzamientos que aterrizan en las próximas horas en Prime Video, Disney Plus, Filmin y Movistar Plus se encuentran grandes éxitos de taquilla, continuaciones de comedia negra, producciones documentales y aclamados dramas familiares.

Prime Video apuesta por el gran éxito de ciencia ficción ‘Proyecto Salvación’

El principal atractivo de la cartelera digital para estos días llega de la mano de Prime Video con el lanzamiento, este viernes 3 de julio, de ‘Proyecto Salvación’. Esta producción se sitúa como el gran estreno del fin de semana en el entorno del ‘streaming’ tras consolidarse como una de las revelaciones cinematográficas de la temporada. Su paso por las salas de cine de todo el mundo se saldó con un notable éxito de taquilla, alcanzando una recaudación de 683 millones de dólares en la cartelera global.

La película, un largometraje de gran presupuesto protagonizado por Ryan Gosling, relata la historia de un profesor de ciencias que se despierta en el espacio exterior. A pesar de sufrir una pérdida de memoria que le impide recordar los motivos de su situación, el personaje principal asume la responsabilidad de ser la última oportunidad para garantizar la supervivencia de la Tierra. En su misión, contará con el apoyo fundamental de un inesperado y singular compañero de aventuras.

Disney Plus traslada el suspense a la alta sociedad en ‘Noche de bodas 2’

Por su parte, Disney Plus incorporó a su catálogo el pasado jueves 2 de julio la película ‘Noche de bodas 2’. Se trata de la secuela de la comedia negra de 2019 que dirigieron Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas que posteriormente reactivaron la franquicia cinematográfica Scream, y que sirvió para situar en el foco mediático a la actriz Samara Weaving.

En esta nueva entrega, la trama eleva la complejidad y la crueldad del sádico juego organizado por la familia Le Domas. El objetivo en esta ocasión consiste en reclamar el Trono del Consejo que ejerce el control a nivel mundial. Para lograrlo, los protagonistas deberán vencer a cuatro familias rivales que se encuentran persiguiendo tanto a Grace como a su hermana.

Filmin duplica su oferta con el documental ‘MegaDoc’ y el drama íntimo ‘Jone, a veces’

La plataforma Filmin diversifica sus propuestas con dos incorporaciones fijadas para este viernes 3 de julio. La primera de ellas es ‘MegaDoc’, un trabajo documental dirigido por Mike Figgis, responsable de la celebrada Leaving Las Vegas (1995). La producción se adentra en los entresijos y el proceso de creación detrás de las cámaras de Megalópolis (2024), la última y fallida obra del cineasta Francis Ford Coppola, director de clásicos de la historia del cine como El padrino (1972) o Apocalypse Now (1979).

La segunda novedad de la plataforma es ‘Jone, a veces’, el debut cinematográfico en solitario de la directora Sara Fantova, que se convirtió en una de las producciones nacionales más aplaudidas del año 2025. La cinta llega avalada por el reconocimiento de la crítica tras alzarse con el galardón a la Mejor película nacional en la decimoquinta edición del Atlàntida Fest y recibir una mención especial del Jurado en el Festival de Málaga. Este drama de corte familiar narra la historia de Jone, una joven de veinte años que convive con su padre y su hermana menor, Marta. La rutina de la familia se ve afectada debido a que el progenitor ha tenido que abandonar su actividad laboral a causa de las secuelas derivadas de la enfermedad de Parkinson, articulando la narrativa en torno a un verano de transformaciones personales donde la protagonista descubrirá su primer amor.

Movistar Plus cierra una trilogía política con ‘Águilas de El Cairo’

Finalmente, Movistar Plus estrena también este viernes 3 de julio el largometraje ‘Águilas de El Cairo’, la nueva propuesta cinematográfica del director Tarik Saleh. Con esta película, el realizador clausura su trilogía ambientada en la capital egipcia a través de un thriller de trasfondo político.

La trama argumental sitúa al espectador en la piel de George Fahmy, considerado el actor más popular de todo Egipto. El intérprete, tras recibir severas presiones para aceptar el papel principal en una producción cinematográfica, termina asumiendo el encargo con recelo, una decisión que lo terminará posicionando en el interior del selecto grupo de personas que ejercen la dirección y el poder en el país.