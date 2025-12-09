El caso de Christantus Uche sigue generando incertidumbre tanto en España como en Inglaterra, y amenaza con alterar las finanzas del Getafe y del AD Ceuta. El centrocampista nigeriano, traspasado al Crystal Palace el pasado verano, podría no acabar en Londres como se esperaba.

El club inglés ha expresado su intención de devolver al jugador y evitar así abonar los 20 millones pactados en el traspaso, dado que Uche no ha sido titular en ningún partido y solo ha disputado minutos como suplente.

Según el acuerdo original, la cesión se convertiría en venta automática si el jugador alcanzaba diez partidos como titular, algo que no ha sucedido. Mientras tanto, el Getafe espera que Uche pueda jugar de titular antes de junio y, de no ser así, debería buscarle otra cesión o traspaso, ya sea en la Premier, en Italia o incluso en ligas cuyos calendarios comiencen en invierno, como las escandinavas, la MLS o Sudamérica.

El impacto económico de este caso también alcanza al AD Ceuta, que tenía derecho a un 12,5% del traspaso (unos 2,5 millones de euros). La devolución del jugador podría retrasar o incluso poner en riesgo ese ingreso, afectando la planificación financiera del club ceutí. La situación mantiene en vilo a ambos equipos y al propio jugador, que ve limitadas sus opciones para disputar partidos oficiales esta temporada según la normativa FIFA.

Por ahora, la única vía para que Uche pueda seguir jugando en lo que resta de curso sería fichar por un club de ligas que comiencen en invierno o en el hemisferio sur. Hasta entonces, el futuro del nigeriano y el impacto económico en Getafe y Ceuta permanecen en el aire.