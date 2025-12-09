La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club está haciendo historia. El equipo ceutí visitó Los Cármenes por primera vez con su actual denominación y logró sumar un punto que mantiene su excelente clasificación, siguiendo una tendencia de “media inglesa” (tres puntos en casa y uno fuera). La ilusión en la Ciudad Autónoma está por las nubes y la afición ya puede soñar en grande.

Para encontrar un antecedente similar, hay que remontarse a la temporada 1960-61, cuando el Atlético Ceuta, antecedente directo del actual club, estuvo a punto de ascender a Primera División. Ese equipo, fruto de la fusión de la Sociedad Deportiva Ceuta y el Atlético Tetuán en 1956, fue renombrado como AD Ceuta FC en 2013.

Aquel Atlético Ceuta, con uniforme rojiblanco, llegó a liderar la clasificación en la jornada 17 en un mano a mano con el Tenerife. Dirigidos por Juan Ramón Santiago y con jugadores como Zúnica, Pedreño, Anta, Rifé, Céspedes, López, Álvarez, Lora, Curro, Soler y Ayala II (autor de 11 goles), los ceutíes disputaron la última jornada con opciones de ascenso. La victoria en San Fernando y la derrota del Tenerife ante el Extremadura eran necesarias, pero ninguna se dio. Finalmente, el equipo terminó segundo y perdió la eliminatoria de promoción contra el Elche tras vencer en casa (1-0) y caer en el viejo Altabix (4-0).

Tras varias temporadas en Segunda, aquel Atlético Ceuta descendió a Tercera y vivió un periodo de decadencia, mientras otros equipos ceutíes tomaban el relevo. La Agrupación Deportiva Ceuta jugó en Segunda en 1980-81 y, tras varios cambios de denominación y reestructuraciones, el actual AD Ceuta FC se consolidó en 2013, adoptando el uniforme blanco de la SD Ceuta de los años 50.

Hoy, el presente del Ceuta es más prometedor que nunca. Ni los más optimistas esperaban ver competir al equipo con tanta solvencia en categorías profesionales. Luhay Hamido, presidente del club, junto a José Juan Romero, entrenador, y Edu Villegas, director deportivo, forman un trío de éxito basado en sensatez y humildad. La afición caballa, respetuosa y entregada, ha dejado su sello en todos los campos que ha visitado, siendo Granada su último ejemplo de presencia masiva.

El Ceuta ha demostrado que no es una sorpresa pasajera: el club está marcando un antes y un después, emulando a aquel histórico Atlético Ceuta de hace 64 años.