La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no contempla «en ningún escenario» que Estados Unidos abandone las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). Estas declaraciones llegan en un momento de máxima atención diplomática, tras la decisión de España de denegar autorizaciones de vuelo a aviones estadounidenses que participen directamente en el conflicto de Irán.

Robles, tras comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ha defendido la continuidad de la presencia norteamericana en suelo español, subrayando la «labor importante» que ambas instalaciones desempeñan en tiempos de paz.

Un aliado «serio y comprometido»

Frente a las dudas sobre el futuro de la relación bilateral dentro de la OTAN, la ministra ha pedido prudencia y ha puesto en valor la reputación de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior:

Reconocimiento militar: Según Robles, los generales estadounidenses reconocen explícitamente el trabajo y la profesionalidad de España.

Según Robles, los generales estadounidenses reconocen explícitamente el trabajo y la profesionalidad de España. Multilateralismo: La ministra ha reiterado que ser un aliado «serio y responsable» es compatible con mantener una posición firme contra una guerra que España considera «ilegal e inaceptable».

«Estamos seguros de que en esos escenarios de paz vamos a seguir colaborando», ha reafirmado la titular de Defensa para zanjar las especulaciones sobre una posible ruptura operativa.

Investigación en el Líbano

Durante su intervención, Margarita Robles también se ha referido al reciente y trágico fallecimiento de tres soldados indonesios pertenecientes a la misión de paz de la ONU (FINUL) en el Líbano.

La ministra ha informado de que la investigación sobre el ataque al convoy sigue bajo secreto mientras se realizan las autopsias para determinar el origen de las explosiones. «En el momento actual, todas las opciones están abiertas», ha señalado sobre un incidente que mantiene en alerta a las misiones internacionales en la región.

Firmeza ante el conflicto de Irán

Robles ha concluido reafirmando que la postura de España es «clara y contundente». Aunque el país mantiene su compromiso con la seguridad euroatlántica, el Gobierno se mantiene firme en su decisión de no facilitar apoyo logístico directo a operaciones en Irán que contravengan el derecho internacional y el espíritu de Naciones Unidas.