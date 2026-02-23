La Asociación Judicial Francisco de Vitoria advierte de que un tercio de la magistratura se retirará en apenas cinco años, un éxodo motivado por la sobrecarga de trabajo y la deslegitimación de la Carrera.

El sistema judicial español se enfrenta a una crisis estructural de relevo generacional y salud laboral sin precedentes. Según un estudio detallado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), elaborado a partir de datos del Boletín Oficial del Estado (BOE), la tendencia de retiradas prematuras se ha consolidado: el 40% de los jueces que se jubilaron en 2025 lo hicieron de manera voluntaria.

A lo largo del pasado año, un total de 117 magistrados abandonaron la Carrera, lo que supone 18 bajas más que en el ejercicio anterior. Del cómputo global, 60 jubilaciones fueron forzosas por edad, 46 voluntarias o anticipadas y 11 por incapacidad permanente. Estas cifras, que siguen la estela de 2024 (42,2%) y 2023 (47,47%), revelan que cada cuatro días se jubila un juez en España.

Un tercio de la plantilla, en edad de retiro para 2031

La proyección a medio plazo resulta alarmante para la estabilidad de las instituciones. El informe de la AJFV, segunda asociación de la judicatura en España, coincide con las previsiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): en 2031, un tercio de la Carrera judicial se habrá jubilado. Esto supone la salida de más de 1.700 magistrados de los casi 5.500 que se encuentran actualmente en activo.

Marien Ortega, portavoz de la asociación y coautora del estudio, señala una «tormenta perfecta» de factores que empujan a los jueces a abandonar sus puestos antes de tiempo:

Sobrecarga de trabajo: Una litigiosidad creciente que ha pasado de 128,3 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2018 a los 160,41 registrados en 2024.

Una litigiosidad creciente que ha pasado de 128,3 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2018 a los 160,41 registrados en 2024. Factores de salud: El aumento de las jubilaciones anticipadas por carga de trabajo y problemas de salud laboral.

El aumento de las jubilaciones anticipadas por carga de trabajo y problemas de salud laboral. Clima político: La percepción de una deslegitimación del Poder Judicial por parte de otros poderes del Estado y la ausencia de soluciones normativas.

Insuficiencia de las plazas convocadas

Pese a que el Gobierno y el CGPJ han anunciado recientemente la creación de 500 nuevas plazas, la AJFV advierte de que esta medida es insuficiente. Según los datos contrastados por la asociación, esta cifra apenas cubre las vacantes generadas desde 2021 (506 bajas), pero no soluciona el déficit estructural que afrontará la planta judicial ante las 1.800 jubilaciones previstas para la próxima década.

La organización subraya que, sin una política sostenida de incremento de plazas de acceso, el sistema corre el riesgo de no poder resolver los asuntos en plazos razonables. Esta situación, denuncian, compromete directamente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, en un contexto de fuerte dependencia de la justicia interina y con cientos de órganos judiciales que ya operan bajo medidas de refuerzo.