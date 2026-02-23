La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. contra los poderes de emergencia del presidente redefine la guerra comercial, mientras el mercado aguarda unos resultados de Nvidia que descuentan una volatilidad del 11%.

El panorama inversor para la última semana de febrero de 2026 se presenta marcado por una reconfiguración drástica de la política comercial estadounidense y una tensión geopolítica creciente en Oriente Próximo. La reciente sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que invalida la autoridad de Donald Trump para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ha obligado a la Casa Blanca a improvisar un nuevo régimen arancelario que entrará en vigor este martes.

El nuevo escenario arancelario: ganadores y perdedores

Tras el revés judicial, el presidente Trump ha anunciado la sustitución de las medidas anuladas por un arancel general del 15%. Esta nueva tasa tiene una vigencia limitada de 150 días, expirando el próximo 24 de julio de 2026 a menos que el Congreso otorgue una prórroga. Este movimiento reinicia, a efectos prácticos, la guerra comercial global.

Paradójicamente, el nuevo tipo fijo beneficia a países previamente señalados por la administración. China, India y Brasil emergen como los principales ganadores; en el caso del gigante asiático, la presión arancelaria se reduce aproximadamente un 13,5%. También se verán favorecidos fabricantes asiáticos como Vietnam, Tailandia y Malasia.

En el lado opuesto, el Reino Unido se sitúa como el mayor perjudicado al perder su tasa preferencial del 10% y sufrir un aumento de 2,1 puntos en su tipo promedio. Australia y la Unión Europea también afrontan costes mayores, con un incremento general de 0,8 puntos para los Veintisiete, siendo Francia e Italia los países más expuestos.

Nvidia y el sector tecnológico: entre el optimismo y la fatiga

En el ámbito corporativo, la atención absoluta recae sobre Nvidia. Wall Street espera ingresos cercanos a los 70.000 millones de dólares para el cuarto trimestre, con un beneficio por acción (BPA) de 1,50 dólares, lo que supondría un crecimiento interanual del 71%.

Sin embargo, el mercado muestra signos de inquietud:

Volatilidad: Las opciones descuentan un movimiento del 11% en cualquier dirección tras los resultados.

Las opciones descuentan un movimiento del en cualquier dirección tras los resultados. Márgenes: Existe duda sobre si los chips Blackwell mantendrán el margen bruto del 74% a medida que escalan su producción.

Existe duda sobre si los chips Blackwell mantendrán el margen bruto del 74% a medida que escalan su producción. Demanda: El debate se centra en la sostenibilidad de la demanda de GPU frente a los TPU en los centros de datos.

Mientras el sector digital muestra cierta saturación, surge una oportunidad en los chips analógicos. Compañías como Texas Instruments, NXP, On Semiconductor o Infineon se perfilan como beneficiarias de la segunda fase del auge de la IA, gracias a su papel indispensable en la infraestructura eléctrica de los centros de datos.

Geopolítica y Renta Fija: el factor Irán

La incertidumbre militar en Oriente Próximo añade presión a los mercados. Aunque no hay una decisión en firme sobre un ataque a Irán, la acumulación de fuerzas estadounidenses sugiere que el objetivo podría ser un cambio de régimen.

Este escenario ha impulsado el petróleo a sus niveles más altos desde julio, con proyecciones que alcanzan los 100 dólares por barril. No obstante, el excedente de producción global y las reservas estratégicas de EE. UU. y China podrían amortiguar el impacto inmediato. Históricamente, tras un choque geopolítico, el petróleo es el activo con mejor desempeño a tres meses (+18%), mientras que el oro lidera a los seis meses (+19%).

En cuanto a la renta fija, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años refleja la preocupación por el déficit presupuestario, ante la necesidad del Tesoro de vender más deuda para compensar la posible pérdida de ingresos arancelarios.

Agenda económica de la semana