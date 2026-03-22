El conjunto de Claudio Giráldez recibe al equipo babazorro en Balaídos tras su histórica clasificación europea en Lyon, mientras que el Alavés de Quique Sánchez Flores busca alejarse del descenso.

El estadio de Balaídos será este domingo el escenario de un duelo de contrastes en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS. El Celta de Vigo llega a la cita en un momento de euforia deportiva tras haber certificado este jueves su pase en la Europa League ante el Olympique de Lyon. Sin embargo, el cansancio físico y emocional tras el viaje a tierras francesas, donde el equipo aterrizó en la madrugada del viernes, obliga a Claudio Giráldez a una gestión minuciosa de su plantilla.

Por su parte, el Deportivo Alavés estrena etapa con Quique Sánchez Flores en el banquillo. El técnico madrileño sustituye en el cargo a Eduardo Coudet, quien abandonó recientemente la disciplina vitoriana para fichar por el River Plate argentino. El conjunto vitoriano, que se encuentra al filo de los puestos de descenso, contará con el regreso a Vigo de dos canteranos celestes: Jonny Otto y Denis Suárez.

Alineaciones probables del Celta de Vigo y el Alavés

Giráldez recupera para la causa liguera a piezas clave que no pudieron participar en el duelo europeo. Borja Iglesias y Óscar Mingueza apuntan a la titularidad tras cumplir sanción en Lyon. Asimismo, se espera la presencia de Hugo Sotelo y de futbolistas que no completaron los noventa minutos en Francia, como Iago Aspas o Williot Swedberg. La principal duda reside en Matías Vecino, que terminó el último encuentro con molestias en el talón de Aquiles.

Posible once del Celta de Vigo: Radu; Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino, Sotelo, Carreira; Rueda, Borja Iglesias y Swedberg.

Radu; Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino, Sotelo, Carreira; Rueda, Borja Iglesias y Swedberg. Posible once del Alavés: Sivera; Jonny, Ballestero, Parada; Pérez, Ibáñez, Blanco, Aleñá, Yusi; Boyé y Toni Martínez.

En el apartado de bajas, el Celta no podrá contar con el lesionado Román ni con el sancionado Ilaix Moriba. En las filas babazorras, causan baja por lesión Protesoni y Tenaglia, mientras que Yusi se perderá el choque por sanción.

Horario y dónde ver el Celta – Alavés en televisión

El encuentro entre gallegos y vitorianos se disputará este domingo 22 de marzo a partir de las 16:15 horas. La fatiga del Celta frente a la necesidad imperiosa de puntuar del Alavés marcará el devenir de un choque que se prevé de alta intensidad.

La retransmisión televisiva del partido correrá a cargo de DAZN LaLiga TV, canal disponible en las principales plataformas de pago, que ofrecerá toda la información previa y el desarrollo íntegro del duelo en directo desde Vigo.