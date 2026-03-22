El conjunto de Álvaro Arbeloa recibe al equipo de Diego Pablo Simeone en un duelo crucial por el título. Los blancos buscan resarcirse del 5-2 de la ida, mientras que los rojiblancos intentan reabrir la lucha por el campeonato.

El Santiago Bernabéu se viste de gala este domingo para albergar el enfrentamiento más esperado de la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS: el derbi madrileño. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se ven las caras en un momento determinante de la temporada 2025-2026, con el título liguero y el orgullo de la capital en juego.

El equipo blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega a la cita en la segunda posición de la tabla con 66 puntos, a solo cuatro del líder, el FC Barcelona. Tras una exhibición de pegada ante el Elche y una victoria aplastante en la eliminatoria europea contra el Manchester City, el Madrid afronta el derbi con la necesidad de sumar de tres para no perder la estela culé y, de paso, vengar el doloroso 5-2 sufrido en el Metropolitano durante la primera vuelta.

Un Atlético sólido busca el asalto a Chamartín

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone aterriza en el feudo madridista como tercer clasificado con 57 puntos. Aunque la distancia respecto a su eterno rival es de nueve unidades, una victoria rojiblanca reabriría por completo la pelea en la zona noble y apretaría la clasificación antes del tramo final.

El conjunto colchonero, que mantiene su identidad defensiva con solo 25 goles encajados, llega tras gestionar un calendario exigente con duelos ante la Real Sociedad y el Getafe, además de la preparación para sus compromisos de Champions frente al Barcelona. La figura de Julián Alvarez, protagonista en el derbi de ida, volverá a ser la principal amenaza para la zaga blanca.

Contexto clasificatorio y estadísticas

El Real Madrid presenta un balance de 21 victorias, 3 empates y 4 derrotas, con una notable eficacia goleadora (60 tantos a favor). El Atlético, con 17 triunfos, 6 empates y 5 derrotas, confía en su bloque sólido para asaltar un Bernabéu que se espera lleno hasta la bandera.

Real Madrid (2º): 66 puntos | +36 diferencia de goles.

66 puntos | +36 diferencia de goles. Atlético de Madrid (3º): 57 puntos | +22 diferencia de goles.

Horario y dónde ver el Real Madrid – Atlético de Madrid en televisión

El derbi madrileño cerrará la jornada dominical este 22 de marzo en el horario estelar del campeonato. La expectación es máxima para un choque que podría marcar un antes y un después en la lucha por el trofeo de la regularidad.