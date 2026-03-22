La entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2026 reduce la carga fiscal del combustible del 21% al 10% para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio

La fisonomía de los tótems informativos en las estaciones de servicio de España ha experimentado este domingo un cambio sustancial. La entrada en vigor de la bajada del IVA del 21% al 10%, aprobada por el Gobierno de la nación, ha provocado un desplome inmediato en los precios de los carburantes. Esta medida, articulada a través del Real Decreto-ley 7/2026, responde al paquete de iniciativas anunciado por el presidente Pedro Sánchez para amortiguar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio.

Según los datos oficiales del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica correspondientes a este 22 de marzo de 2026, el alivio para el bolsillo de los consumidores es ya una realidad jurídica y económica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Evolución de los precios medios en España

El descenso se ha manifestado con especial intensidad en las gasolinas. El precio medio de la gasolina sin plomo 95 en la Península y Baleares se sitúa hoy en 1,671 euros por litro, lo que representa una reducción de 0,148 euros frente a los 1,819 euros registrados en la jornada de ayer. En el caso de la sin plomo 98, el coste alcanza los 1,775 euros por litro, tras una caída de 0,198 euros respecto a los 1,973 euros precedentes.

El sector del gasóleo también refleja esta tendencia a la baja. El gasóleo A marca una media de 1,845 euros por litro (0,119 euros menos que ayer), mientras que el gasóleo A+ se fija en 1,916 euros por litro, descendiendo desde los 2,048 euros anteriores. Asimismo, los combustibles alternativos han seguido la estela: el autogás o GLP baja a 0,935 euros y el gas natural comprimido (GNC) se sitúa en 1,344 euros por litro.

Las gasolineras más baratas por provincias

La variabilidad de precios según la ubicación geográfica sigue siendo notable. A continuación, se detallan las estaciones de servicio que ofrecen los precios más competitivos en las principales provincias, según los registros actualizados del Ministerio:

Madrid y Barcelona

En la capital, Madrid, la opción más económica para la gasolina 95 se encuentra en BDMED (Calle Seis Mercamadrid) a 1,458 €/L, mientras que el diésel más barato está en SUPECO (Calle Eduardo Barreiros) a 1,636 €/L. En Barcelona, destacan CAMPSA EXPRESS en Gavà y PETROCAT DIRECTE en Olèrdola con la gasolina 95 a 1,343 €/L.

Andalucía

En Sevilla, la estación EUROPA 1 en Castilleja de la Cuesta ofrece la gasolina 95 a 1,396 €/L. Por su parte, en Cádiz, la localidad de San Roque registra el diésel A más barato de la provincia en EUCONSA a 1,316 €/L. En Almería, PLENERGY lidera en Balerma y El Ejido con gasolina a 1,445 €/L.

Comunidad Valenciana

Alicante presenta precios de 1,437 €/L para gasolina 95 en San Vicente del Raspeig y Teulada. En Castellón, la estación CARREFOUR de Onda marca 1,365 €/L en gasolina 95, mientras que en Valencia capital, CAMPSA EXPRESS en L’Alcudia iguala esa cifra.

Castilla y León

En Valladolid, PLENERGY ofrece gasolina 95 a 1,479 €/L en Laguna de Duero. Zamora mantiene ese mismo precio en la capital, y en Burgos, REPSOL en Aranda de Duero y PLENERGY en Miranda de Ebro marcan 1,483 €/L.

Galicia y Cornisa Cantábrica

En A Coruña, CARREFOUR en Coristanco sitúa la gasolina 95 en 1,447 €/L. Por su parte, en Asturias, destaca PLENERGY en Avilés (1,487 €/L), y en Cantabria, la misma operadora ofrece 1,489 €/L en Camargo y Viveda.

Otras regiones destacadas

• Murcia: Registra precios muy competitivos en diésel A, con la estación de la Calle Bolos a 1,019 €/L.

• Canarias: En Las Palmas, la gasolina 95 baja hasta los 1,179 €/L en estaciones como PETROPRIX y PLENERGY.

• Aragón: En Zaragoza, PLENERGY marca 1,429 €/L en la Avenida de la Diagonal.

• País Vasco: En Álava, GM OIL en Vitoria-Gasteiz ofrece la gasolina 95 a 1,509 €/L.

La consulta detallada en el Geoportal del Ministerio sigue siendo la herramienta recomendada para los conductores que deseen optimizar el ahorro en este primer domingo de aplicación del nuevo IVA reducido.