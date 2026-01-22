El RC Celta se juega este jueves su futuro europeo ante un rival directo: el Lille. Una victoria en casa certificaría matemáticamente su presencia en la siguiente ronda y les permitiría soñar con evitar el playoff previo de la Europa League.

Noche de gala y de máxima tensión en el Estadio Abanca Balaídos. Este jueves 22 de enero de 2026, el RC Celta recibe al Lille OSC francés en un partido que es, a efectos prácticos, una final anticipada. Ambos equipos llegan a esta penúltima jornada de la fase de liga empatados a puntos, lo que convierte este duelo en una lucha directa por posicionarse en la zona noble de la clasificación y evitar la siempre farragosa ronda de dieciseisavos (playoff).

Para el conjunto vigués, el factor campo será determinante. Tras una trayectoria ascendente en la competición, el equipo gallego sabe que sumar los tres puntos ante su afición no solo supone la clasificación matemática, sino también un golpe de autoridad ante uno de los conjuntos más rocosos de la liga francesa.

Las claves del partido: Equilibrio total en la tabla

El choque se presenta como uno de los más igualados de la jornada. Al compartir puntuación, el goal average y los detalles tácticos decidirán quién da el salto definitivo hacia los octavos de final. El Celta buscará imponer su estilo ofensivo desde el primer minuto, mientras que el Lille tratará de aprovechar su experiencia europea y su solidez defensiva para silenciar el feudo celeste.

• El objetivo celeste: Ganar para cerrar el pase y pelear por el «top 8» en la última jornada.

• El rival: Un Lille que destaca por su despliegue físico y su capacidad para salir al contragolpe.

• El escenario: Un Balaídos que se espera que presente una de las mejores entradas de la temporada para empujar a los suyos en Europa.

Guía práctica: Horario y dónde ver el Celta – Lille

Si no puedes acudir al estadio, aquí tienes toda la información para seguir el encuentro en directo:

• Fecha: Jueves, 22 de enero de 2026.

• Horario: El balón echará a rodar a las 21:00 horas.

• Estadio: Abanca Balaídos (Vigo).

• Televisión:

• Movistar Plus+: Dial 7 (incluido de forma gratuita en el paquete básico).

• M+ Liga de Campeones: Dial 60 de Movistar o 115 de Orange TV.

• M+ Liga de Campeones 3: Dial 62 de Movistar o 118 de Orange TV (señal multi).

• LaLiga TV Bar: Disponible para establecimientos públicos.

• Online: Se podrá ver a través de las aplicaciones oficiales de Movistar Plus+ y Orange TV en cualquier dispositivo compatible.