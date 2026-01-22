El temporal atlántico Ingrid comienza a golpear la Península este jueves con vientos de hasta 90 km/h y olas de 8 metros. A partir del viernes, el desplome térmico situará la cota de nieve en apenas 300 metros en el norte, complicando la movilidad en gran parte del país.

España se enfrenta hoy, jueves 22 de enero de 2026, al impacto directo de la borrasca Ingrid. Este sistema frontal, calificado de «gran impacto» por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha activado avisos en 14 comunidades autónomas. Lo que hoy comienza como un temporal de viento y mar, evolucionará en las próximas horas hacia un episodio de frío invernal severo con nevadas en cotas inusualmente bajas.

Alertas naranjas: Riesgo importante en el litoral y montaña

Cinco comunidades autónomas se encuentran en nivel naranja debido a la virulencia del temporal marítimo y las rachas de viento:

Galicia: Especial riesgo en A Mariña y Rías Baixas con olas de hasta 8 metros .

Especial riesgo en A Mariña y Rías Baixas con olas de hasta . Cantábrico (Asturias, Cantabria y País Vasco): Olas de 7 metros y vientos que alcanzarán los 90 km/h en Picos de Europa y zonas litorales.

Olas de 7 metros y vientos que alcanzarán los en Picos de Europa y zonas litorales. Andalucía: Alerta naranja en Almería y el Poniente por temporal marítimo (olas de 4 metros) y fuertes rachas de viento.

Previsión de nieve: ¿Dónde y cuándo nevará?

Aunque hoy la cota de nieve se sitúa entre los 1.100 y 1.400 metros en el centro y norte, la AEMET advierte de un desplome inminente.

Hoy jueves: Se esperan acumulados de más de 10 cm en las montañas de Lugo y Ourense por encima de los 800-900 metros. En la Sierra de Madrid (zona de Somosierra), los espesores superarán los 5 cm a partir de los 1.200 metros.

Se esperan acumulados de más de en las montañas de Lugo y Ourense por encima de los 800-900 metros. En la (zona de Somosierra), los espesores superarán los 5 cm a partir de los 1.200 metros. Viernes y sábado: El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha alertado de que la cota bajará hasta los 300-500 metros en el tercio norte y centro, y a los 600 metros en el sur, lo que podría afectar gravemente al tráfico rodado en ciudades de la meseta.

Zonas en alerta amarilla por viento y lluvia

El resto del país también sentirá los efectos de Ingrid bajo avisos de nivel amarillo: