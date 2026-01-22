La ciudad autónoma de Ceuta mantiene hoy operativo el servicio de farmacias de guardia para garantizar el acceso a medicamentos y atención farmacéutica fuera del horario habitual. Este servicio resulta fundamental para atender urgencias sanitarias y necesidades médicas que puedan surgir a lo largo del día y la noche.

Farmacias de guardia hoy

Zona Centro:

Farmacia Ruiz C.B. , encargada del servicio de guardia diurna en el centro de la ciudad.

Campo Exterior:

Farmacia Nueva , que cubre la guardia diurna en la zona del Campo Exterior.

Turno de noche:

Farmacia Puya C.B., responsable de la atención farmacéutica durante el turno nocturno.

Horarios del servicio

De forma general, el turno de día se extiende desde las 09:00 hasta las 23:00 horas, mientras que el turno de noche comienza a las 23:00 horas y finaliza a las 09:00 del día siguiente, asegurando así un servicio ininterrumpido durante las 24 horas.

Un servicio esencial para la ciudadanía

El sistema de farmacias de guardia permite que la población pueda acceder a medicamentos, asesoramiento profesional y productos sanitarios en cualquier momento, tanto en días laborables como festivos. Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de acudir con receta médica cuando sea necesaria y de hacer un uso responsable de este servicio.