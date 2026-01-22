El conjunto blanco recibe este jueves 22 de enero al equipo del Principado en la jornada 24 de la máxima competición europea. Los de Chus Mateo buscan consolidarse en la parte alta de la tabla ante uno de los rivales más físicos del continente.

La Euroliga 2025-26 no da tregua y esta noche ofrece uno de los duelos más atractivos de la jornada. El Real Madrid se enfrenta al A.S. Mónaco en un choque de trenes donde el talento exterior de los monegascos pondrá a prueba la solidez defensiva del equipo madrileño. Con la fase regular encarando su recta final, cada victoria en casa es vital para asegurar el factor cancha en los playoffs.

El encuentro se disputará en el WiZink Center (referido habitualmente como Movistar Arena en grandes eventos), donde la afición madridista espera ver una nueva exhibición de sus estrellas en una competición que este año está más igualada que nunca.

Análisis del encuentro: Un desafío de alto nivel

El Mónaco llega a Madrid con una plantilla diseñada para correr y castigar el uno contra uno, liderada por figuras que ya conocen bien lo que es ganar en territorio español. Por su parte, el Real Madrid intentará imponer su juego interior y el ritmo que más le conviene para desactivar las transiciones rápidas del conjunto visitante.

• La clave: El control del rebote y la efectividad desde la línea de tres puntos serán determinantes en un partido que se prevé de alta anotación.

• El momento: Tras el desgaste de la última jornada, la profundidad de banquillo del equipo blanco será fundamental para mantener la intensidad durante los 40 minutos.

Guía práctica: Horario y dónde ver el Real Madrid – Mónaco

Para que no te pierdas nada de lo que ocurra en el parqué, aquí tienes los detalles de la retransmisión oficial:

• Fecha: Jueves, 22 de enero de 2026.

• Horario: El balón al aire será a las 20:45 horas.

• Televisión: El partido se podrá seguir en directo a través de Movistar+, concretamente en el canal #Vamos (diales 8 y 50).

• Equipo de narración: Como es habitual, la plataforma contará con expertos de la talla de David Carnicero, Amaya Valdemoro y Lucio Angulo para analizar cada jugada.

• Online: Los abonados podrán disfrutar del choque en dispositivos móviles a través de la aplicación oficial de Movistar Plus+.